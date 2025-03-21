حماس تدعو لمقاومة إعلامية في وجه الدعاية الإسرائيلية

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة العرب والفلسطينيين للانخراط في مقاومة إعلامية لمواجهة الدعاية والحرب النفسية الإسرائيلية التي تستهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وقالت حماس في بيان "إن الاحتلال يشن حربا إعلامية ونفسية تستهدف كسر إرادة شعبنا وصموده من خلال بث الشائعات والأكاذيب".

واعتبرت أن حملات الاحتلال "تتقاطع مع خطابات صادرة عن جهات تتساوق معه، وتهاجم خيار المقاومة، وتضعف صمود شعبنا"، وأضافت في بيانها أن "حرب الاحتلال الدعائية تستهدف شعبنا المرابط وأصواتا حرة تدافع عنه وعن خيار المقاومة".

وأكدت الحركة ثقتها في أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا متمسكا بحقوقه وعلى رأسها خيار المقاومة الشاملة كسبيل أنجع لاستعادة الأرض والمقدسات"، وشددت على أن حملات الاحتلال التحريضية "لن تفلح في زعزعة عزيمة شعبنا أو التأثير في إرادة مقاومته".

ودعت الإعلاميين والناشطين إلى الانخراط في أوسع جهد إعلامي وتفاعلي "لنصرة شعبنا ومقاومته"، وجاء في البيان "ندعو جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وكل أحرار أمتنا إلى مواجهة حملات التضليل".