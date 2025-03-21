ترامب يعلن قرب توقيع اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن بلاده ستوقع اتفاقية المعادن الأرضية النادرة مع أوكرانيا في وقت قريب.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين خلال توقيعه عددا من القرارات في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن، تطرق فيه إلى ملف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا.

وأضاف ترامب "نحن في وضع جيد للغاية فيما يتعلق بأوكرانيا وروسيا، لقد تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونتمنى أن تنتهي هذه الحرب، ونحن نبلي بلاء حسنا على هذه الجبهة".

ويطالب ترامب بالحصول على المعادن الأرضية النادرة المتوفرة في أوكرانيا لقاء ما قدمته الولايات المتحدة من دعم لكييف خلال الحرب مع روسيا.

ويوم الأربعاء الماضي بحث ترامب في اتصال هاتفي مع زيلينسكي، سبل وقف إطلاق النار مع روسيا، وقال الرئيس الأميركي إن الأمور "تسير على الطريق الصحيح".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع بحث ترامب مع بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال هاتفي استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة، أعلنت الرئاسة الروسية إثره أن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة الجهود لحل الصراع في أوكرانيا.

وأوضح الكرملين، أن بوتين رحب بمقترح ترامب بشأن امتناع كييف وموسكو عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

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وعقب الاتصال، أعلن ترامب على منصة "تروث سوشيال" أنه اتفق مع بوتين على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.