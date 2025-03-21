ترامب يتحدث عن ضم كندا والحرب مع الصين والقضاة وماسك والناتو

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة بتصريحات غطت عدة محاور من أهمها: تذمره من تصدي القضاة لسلطاته، وثقته في الملياردير إيلون ماسك، وإصراره على ضم كندا إلى الولايات المتحدة، والاستعداد للحرب مع الصين، وواقع حلف الناتو، والصراع الروسي الأوكراني.

وقال الرئيس الأميركي إنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة "بناء على وعود بترحيل المجرمين، ولا يمكن لقاض منع ذلك"، ويشير بذلك إلى قرار سابق اتخذه قاض فدرالي بمنع تنفيذ أمر رئاسي بطرد مجموعات من المهاجرين.

وكان الرئيس ترامب عبر عن انزعاجه في وقت سابق من سلطات القضاة الفدراليين، ووصف بعضهم بالليبراليين الذين يحاولون منعه من تنفيذ برنامجه الرئاسي، وقال ترامب "إنه لا يمكن لأي قاض أن يتولى صلاحيات رئيس الولايات المتحدة".

وبخصوص مراجعة الإنفاق الحكومي، جدد ترامب ثقته في الملياردير إيلون ماسك الذي يقود وزارة الكفاءة الحكومية، وقال ترامب إن ماسك "يقوم بعمل رائع في تدقيق الانضباط الإداري لموظفي الحكومة".

الولاية رقم 51

في شأن آخر أكد ترامب من جديد عزمه على ضم كندا لتكون الولاية الأميركية رقم 51، وقال "كندا يجب أن تكون ولاية أميركية، والحدود مع كندا خط مصطنع"، ولكنه مع ذلك أكد أن بلاده ليست بحاجة إلى منتجات كندا "فدعمها يكلفنا 200 مليار دولار سنويا"، وتابع "كندا استغلت بلدنا لمدة طويلة، وفرضت علينا رسوما جمركية باهظة".

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الحلفاء والخصوم

وقد أوضح الرئيس الأميركي أن بلاده لا تريد خوض حرب على بكين لكنها جاهزة لهذا السيناريو، قائلا "لا نريد خوض حرب على الصين، لكن إن اضطررنا لذلك فنحن مستعدون لها جيدا"، وقال ترامب -في سياق الحديث عن بكين- إنه لم يطلع إيلون ماسك على أي معلومات سرية بشأن الصين.

وتناول ترامب العلاقات مع الحلفاء الغربيين قائلا: إن حلف الناتو قوي وصلب ولكن ينبغي أن نعامَل بشكل عادل، ويصر ترامب على ضرورة أن ترفع دول الناتو ميزانياتها العسكرية، وأن تدفع المزيد من الأموال مقابل تمتعها بالحماية الأميركية.

وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا "لأن آلافا يقتلون أسبوعيا"، وجدد تأكيده على أن الحرب لم تكن لتندلع في أوكرانيا لو وُجد رئيس يتمتع بالكفاءة في البيت الأبيض، في تعريض واضح بسلفه الديمقراطي جو بايدن.

التجارة والصحافة

كذلك اتخذ الجانب التجاري حيزا مهما من حديث الرئيس الأميركي، حيث قال إن الثاني من أبريل/نيسان المقبل "سيكون يوم تحرير الولايات المتحدة وستعود إلينا عشرات المليارات على شكل رسوم جمركية"، وأوضح أن بلدانا عديدة طلبت الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية، قائلا إنه سيتحلى ببعض المرونة في هذا الصدد.

ولم ينس ترامب وسائل الإعلام، حيث قال إن "بلدنا بحاجة إلى صحفيين أمناء يتمتعون بالمصداقية".

في شأن منفصل لم يفت ترامب أن يذكّر بأنه كشف عن الوثائق المتعلقة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الأسبق جون كينيدي. وتعهد أن يسمح بنشر الوثائق المتعلقة بمقتل المناضل مارتن لوثر كينغ.

تركيا وإف 16

في الأثناء نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن مصادر أن الرئيس ترامب أعرب عن نيته إتمام بيع مقاتلات إف-16 لتركيا، وذلك بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

ونقلت فوكس نيوز عن المصادر التي لم تكشف هويتها، أن بيع مقاتلات إف-35 لأنقرة مرهون باتفاق يجعل نظام إس-400 الروسي للدفاع الجوي غير صالح للتشغيل، ويقضي بتفكيك معدات هذا النظام جزئيا أو نقلها لقاعدة أميركية في تركيا.