قال الجيش السوداني اليوم الجمعة إنه سيطر بالكامل على القصر الرئاسي وسط الخرطوم، فيما وصف بأحد المكاسب الميدانية الأكثر رمزية في معركته ضد قوات الدعم السريع.

واستعرض تقرير لوكالة رويترز بعض أبرز الاضطرابات السياسية التي عرفها السودان الذي يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة خلال الـ40 سنة الماضية:

1985: الإطاحة بالرئيس جعفر النميري، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1969، بعد انتفاضة شعبية. تولى قائد عسكري آخر السلطة، متعهدا بإجراء انتخابات في غضون عام. وتلى الانتخابات التي أُجريت عام 1986 فترة حكم مدني لمدة ثلاث سنوات.

1989: قاد عمر حسن البشير، وهو قائد في الجيش، انقلابا وتولى السلطة لمدة ثلاثة عقود بدعم من ضباط جيش ينتمون للتيار الإسلامي، وفي البداية حظي بدعم من الزعيم السياسي المؤثر حسن الترابي الذي نأى لاحقا بنفسه عن البشير.

1996: تحت ضغط من الولايات المتحدة، طلبت الحكومة السودانية من زعيم تنظيم القاعدة وقتذاك أسامة بن لادن مغادرة السودان في مايو/أيار 1998 بعد أن أمضى خمس سنوات في البلاد ضيفا رسميا.

1998: أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على مصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم. وقال مسؤولون أميركيون إن المنشأة كانت تنتج مكونات أسلحة كيميائية، وإن بن لادن يمتلك جزءا منها. أما السودان، فقال إنها كانت تنتج أدوية فقط.

إعلان

2003: اندلع صراع في منطقة دارفور غربي السودان بين متمردين والقوات الحكومية المدعومة من مليشيا تعرف باسم الجنجويد. قُتل نحو 300 ألف شخص وشرّد الملايين. واستمر القتال حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام عام 2020. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية للبشير تهم الضلوع في جرائم إبادة جماعية في دارفور.

2005: وقعت حكومة السودان ومتمردون من جنوب السودان اتفاق سلام بعد عقدين من القتال في أطول حرب أهلية في أفريقيا أدت إلى مقتل مليوني شخص. نص الاتفاق على إجراء استفتاء على انفصال الجنوب. وأعلن جنوب السودان استقلاله عام 2011.

2019: الإطاحة بالبشير بعد انتفاضة شعبية. وأعقب ذلك فترة من التوتر المتزايد بين الجيش والسياسيين المدنيين بشأن الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

2023: بعد احتجاجات ضد الجيش، اندلع القتال يوم 15 أبريل/نيسان بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، الذي كان نائب البرهان في مجلس السيادة.