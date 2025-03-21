السلطات البريطانية تعلن السيطرة على حريق أغلق مطار هيثرو

أعلن جهاز الإطفاء البريطاني اليوم الجمعة السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء فرعية وتسبب في إغلاق مطار هيثرو الدولي في لندن.

وقال الناطق باسم جهاز الإطفاء بات غولبورن في بيان "كان هذا حادثا واضحا وكبيرا للغاية، وعمل رجال الإطفاء لدينا بلا كلل في ظروف صعبة للسيطرة على الحريق بأسرع وقت ممكن. وتمكنا من احتواء الحريق بنجاح ومنع انتشاره بفضل جهودهم ورد الفعل الذي اتخذته بشكل منسق هيئات متعددة".

وأضاف غولبورن، في منشور على موقع إكس، أن المحققين سيبدؤون عملهم لمعرفة ملابسات الحرائق، وأوضح "سنواصل العمل لتقليل الاضطراب ودعم المجتمع".

بدوره، قال وزير الكهرباء إد ميليباند "لا نعرف سبب الحريق. من الواضح أنه حدث غير مسبوق".

آثار كبيرة

وتسبب الحريق الذي استمر 7 ساعات في انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مما أثر على آلاف المنازل والشركات المحلية وعطّل آلاف رحلات الطيران.

وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية أن 1350 رحلة على الأقل من هيثرو وإليه تأثرت، وأن التأثير يحتمل أن يمتد لبضعة أيام بينما يحاول الركاب تعديل مواعيد سفرهم.

وكانت هناك 120 طائرة في الجو لدى إعلان إغلاق المطار، حيث عادت بعضها أدراجها وعدلت بعضها وجهتها إلى مطار جاتويك خارج لندن، وشارل ديغول في باريس ومطار شانون في أيرلندا، حسب ما ذكرت خدمات التتبع.

وقال خبراء في قطاع الطيران إن أنشطة السياحة والسفر والتجارة ستتعرض لمزيد من الاضطرابات في أنحاء العالم مع إلغاء الرحلات الجوية أو تأخيرها بسبب تغيير الطائرات لمسارها.

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وتعتمد شبكات شركات الطيران المُصممة بعناية على وجود الطائرات وأطقمها في مواقع محددة في أوقات محددة. وسيتعين على عشرات شركات الطيران إعادة تنظيم شبكاتها على عجل لتحويل مسار الطائرات وأطقمها.