الرئيس التونسي يقيل رئيس الوزراء كمال المدوري

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفا له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية صباح اليوم الجمعة، من دون توضيح أسباب هذا الإجراء.

وقال سعيد في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي ونشرته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة "سنواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة… سنواصل إحباط كل المؤامرات"، ودعا الزعفراني إلى "المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي".

وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد قرر أيضا تعيين صلاح الزواري خلفا لوزيرة التجهيز والإسكان، في حين أبقى سائر الوزراء بمناصبهم.

والزعفراني، وهي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، هي ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين.

وانتقد سعيد في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إن الأداء لم يرق للمستوى المطلوب وإن تطلعات الشعب التونسي عالية.

وأقال الشهر الماضي وزيرة المالية سهام البوغديري.

ولم يتجاوز النمو الاقتصادي 1.4 بالمئة في العام الماضي، في وقت تواجه فيه المالية العامة للدولة أزمات مستمرة أدت أحيانا إلى نقص في السلع الأساسية.

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واختار الرئيس التونسي المدوري لرئاسة الوزراء في 7 أغسطس/آب الماضي خلفا لأحمد الحشاني، وكان المدوري يشغل قبل ذلك منصب وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي).

وسعيّد -الذي انتُخب في أكتوبر/تشرين الأول 2019- احتكر قبل 3 سنوت كامل الصلاحيات، إذ أقال رئيس وزرائه في ذلك الوقت وعلق عمل البرلمان الذي حُلّ لاحقا.

وبعد إقرار دستور جديد عزز فيه صلاحياته وانتخاب برلمان جديد بسلطات محدودة للغاية فاز سعيّد بولاية ثانية بعد حصوله على 90.69% من الأصوات في انتخابات رئاسية أجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.