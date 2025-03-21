إسرائيل تواصل توغلها بغزة وكاتس يتوعد أهلها بالتهجير

واصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي قصفه وتوغله بمناطق في غزة، في حين توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالاستيلاء على مزيد من أراضي القطاع وتهجير الفلسطينيين.

وأفاد مراسل الجزيرة بشن الاحتلال غارة جوية إلى جانب إطلاق نار كثيف من الدبابات الإسرائيلية على منازل بحي تل السلطان غربي مدينة رفح.

وترافق ذلك مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على مدينة رفح بالتزامن مع قصفٍ من المدفعية الإسرائيلية تركز على أحياء الشابورة والجنينة.

#شاهد

مشاهد لتكدّس عشرات الشهــداء في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بعد عدة مجــازر ارتكبتها طائرات الاحتلال في بيت لاهيا pic.twitter.com/UE7EdsAlSo — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 21, 2025

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن القصف المدفعي متواصل على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، في حين قالت مصادر فلسطينية إن قصفا عنيفا من آليات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدتي خزاعة وعبسان شرقي مدينة خان يونس.

وأضاف المراسل أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كثفت غاراتها على بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مع استمرار العملية البرية في المناطق الغربية من البلدة.

تهجير غزة

وعلى وقع هذه التطورات، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أصدر تعليمات للجيش بالاستيلاء على مزيد من الأراضي في غزة مع إخراج الأهالي منها.

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وزعم كاتس أنه كلما استمرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "في رفض إطلاق سراح المحتجزين ستفقد مزيدا من أراضي غزة".

ونقلت رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي قوله "نستخدم كل وسائل الضغط العسكري والمدني بما في ذلك إجلاء سكان غزة إلى الجنوب وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للنقل الطوعي".

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه يبذل كل ما في وسعه لتحقيق هدفي الحرب المتمثلين في "القضاء على حماس وإعادة المختطفين".

واليوم، أفاد استطلاع أجرته صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن 89% من أنصار الائتلاف الحاكم في إسرائيل يعتقدون أنه يجب الاستمرار في القتال بقوة في قطاع غزة حتى توافق حركة حماس على صفقة.

كما جاء في الاستطلاع أن 38% من الإسرائيليين هم مع احتلال أراض من قطاع غزة وضمها لإسرائيل إذا لم تتم إعادة الأسرى خلال أسبوعين.

وكانت إسرائيل أعلنت استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالأسرى، وذلك أن بعد رفضت حكومة نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

في اليوم الرابع من استئناف الاحتلال عدوانه على غزة، وسّعت قواته عملياتها البرية مع قصفها المدفعي على مناطق عدة بالقطاع، في حين تجاوز عدد الشهداء 100 خلال أمس الخميس لتبلغ الحصيلة حتى الآن 591 شهيدا و1042 مصابا.

وقد قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في غزة روزاليا بولين إن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا في القطاع منذ الثلاثاء الماضي عندما استأنفت إسرائيل حربها على غزة.