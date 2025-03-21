إغلاق مطار هيثرو اللندني بسبب حريق أدى لانقطاع الكهرباء

أعلن مطار هيثرو البريطاني اليوم الجمعة أنه يشهد انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالتيار، وذكر أنه سيظل مغلقا حتى منتصف ليل اليوم الجمعة 21 مارس/آذار.

وجاء في بيان نشرته سلطات المطار على إكس أنه حفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 من اليوم الجمعة 21 مارس/آذار 2025.

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ونصح البيان المسافرين بعدم التوجه إلى المطار.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو لرويترز إن فرق الإطفاء تعاملت مع حادث الحريق لكن مازال هناك غموض بشأن موعد عودة التيار الكهربائي بشكل كامل، مضيفا أنه يتوقع أن تتأثر خدمات المطار خلال الأيام القادمة.

من جهتها، أعلنت منظمة "يوروكونترول" التي تُدير عمليات مراقبة الحركة الجوية في جميع أنحاء أوروبا، على موقعها الإلكتروني أنه لم يُسمح بوصول أي رحلات إلى مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وأن هناك خططًا لتحويل مسار الرحلات.

ووفقًا لموقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، فقد بدأت بالفعل بعض عمليات التحويل إلى مطارات أخرى.