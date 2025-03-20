أميركا تسعى لترحيل طالب هندي بزعم ارتباطه بحماس

قال محامي طالب هندي يدرس بجامعة جورج تاون بواشنطن أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتقلت موكله وتسعى لترحيله بعد أن اعتبرت أنه يشكّل ضررا على السياسة الخارجية الأميركية.

يأتي ذلك بينما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الأمن الداخلي الأميركي تزعم أن الباحث الهندي كان مرتبطا بمستشار رفيع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت الصحيفة أن سلطات الهجرة الأميركية احتجزت باحثا هنديا من جامعة جورج تاون كان يعيش بشكل قانوني بتأشيرة طالب.

ونقلت "فوكس نيوز" عن بيان لوزارة الأمن الداخلي أن الوزارة اتهمت "بدر خان سوري" بأنه على صلة مع حماس، وقالت إنه نشر دعاية تدعم حماس وتعادي السامية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يقدم بيان وزارة الأمن الداخلي الموجه لقناة "فوكس نيوز"، الذي أعاد نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر نشره، أي دليل.

وجاء فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو قرر أن أنشطة بدر خان "تجعله يستحق الترحيل".

وبدر خان مقيم في الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية ومتزوج من مواطنة أميركية. وقال محاميه إنه محتجز حاليا بولاية لويزيانا بانتظار موعد لعرضه على محكمة الهجرة. وألقت السلطات الاتحادية القبض عليه من أمام منزله في فرجينيا مساء الاثنين الماضي.

ترحيل الأجانب

وتأتي هذه القضية في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لترحيل الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين بعد العدوان الذي أطلقته إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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وقد أثارت إجراءات ترامب احتجاجات من الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية والمهاجرين التي اتهمت إدارته باستهداف المعارضين السياسيين بشكل غير عادل.

وقال متحدث باسم جامعة جورج تاون إن الجامعة لم تتلق سببا لاحتجاز بدر خان، كما أنها لا تعلم أنه شارك في أي نشاط غير قانوني.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اعتقلت إدارة ترامب الطالب بجامعة كولومبيا محمود خليل وتسعى إلى ترحيله بسبب مشاركته في احتجاجات مناصرة للفلسطينيين. ويطعن خليل على احتجازه أمام القضاء.

ويتهم ترامب المتظاهرين المناصرين للفلسطينيين بأنهم معادون للسامية، بينما يقول المدافعون عن حقوق الفلسطينيين، ومن بينهم بعض الجماعات اليهودية، إن معارضيهم يخلطون خطأ بين انتقادهم للهجوم الإسرائيلي على غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية.