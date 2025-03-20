هيومن رايتس تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة

اتهم تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب أثناء احتلاله المستشفيات في غزة شملت منع الرعاية الصحية وعمليات إخلاء قسري مميتة وتدمير المرافق الطبية وإطلاق النار عن المدنيين.

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي أظهر قسوة قاتلة ضد المرضى في المستشفيات التي استولى عليها ومنع الماء والكهرباء عنها، وهذا أدى إلى وفاة مرضى وجرحى.

كما أن عمليات الإخلاء القسري غير القانوني للمستشفيات من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة تعد جرائم ضد الإنسانية.

وأكد التقرير أن القوات البرية الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب ظاهرة أثناء سيطرتها على هذه المستشفيات أو غيرها.

وشدد التقرير على أن السلطات الإسرائيلية لم تعلن عن أي تحقيقات في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المبلّغ عنها.

ودعا التقرير إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المروعة في غزة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإسرائيليين.

استئناف الحرب

وفجر أول أمس الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حربها وشنت غارات جوية مكثفة شملت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور، لتعلن نهاية اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

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ويواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وقال مراسل الجزيرة إن 71 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم وأصيب العشرات وفُقد آخرون في قصف للاحتلال على مناطق عدة في شمال وجنوب القطاع، وهذا يرفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 500 شهيد.