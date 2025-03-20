"ماذا حدث هنا؟ كل العائلة راحت".. أقصر مقابلة صحفية تصف وجع غزة

في مشهد مفجع يعكس المعاناة اليومية لأهالي غزة، كتب الصحفي الفلسطيني حسام شبات عبر منصة "إكس" عن حواره مع شخص غزي فقد عائلته بأكملها في القصف الإسرائيلي، سأل حسام الشخص: "ما الذي حدث هنا؟"، فجاءه الرد المقتضب المليء بالألم: "كل العائلة راحت".

اقصر مقابلة اجريتها

اش الي صار هان ؟؟؟

يجيبني : كل العائلة راحت — حسام شبات (@HossamShabat) March 20, 2025

هذا الجواب القصير يلخّص حجم المأساة والدمار الذي يعيشه أهالي غزة، الذين يُقتلون تحت القصف الإسرائيلي المكثّف، في ظل استمرار التصعيد العدواني الذي يستهدف المدنيين.

ونشر الصحفي أنس الشريف مقطع فيديو لأم فقدت أبناءها وأحفادها في إحدى غارات الاحتلال، وعلّق قائلا: "هذه هي الأم الفلسطينية هذا الصباح"، في إشارة إلى حجم الحزن الذي يعيشه أهل القطاع.

كما أظهر مقطع آخر أمًا تودّع أطفالها الذين قضوا في القصف.

الأم الفلسطينية هذا الصباح 💔💔 pic.twitter.com/LYsxnIklLz — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 20, 2025

وفي فيديو آخر متداول، ظهر طبيب مغربي في مستشفى بغزة يتجول بين الجثث في حالة صدمة واضحة مما شهده من مشاهد مروعة لجثث ممزقة وأطفال بلا حياة، نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف.

“الله أكبر ولله الحمد”

طبيب مغربي في مستشفى بقطاع غزة يتجول بين الجثث في حالة صدمة مما تراه عيناه من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/MJWW5IfBBY — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 20, 2025

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بحسب روايات فلسطينيين ومقاطع فيديو، شهدت ليلة السحور مجازر مروعة نتيجة القصف الإسرائيلي الشديد الذي استهدف المدنيين.

حيث ألقيت أطنان من القنابل على القطاع، مما أدى إلى إبادة عائلات بأكملها.

وقال شهود إن القصف لم يتوقف منذ أذان الإفطار حتى أذان الفجر، مما حول الليل إلى جحيم للأهالي، حيث انتشرت أشلاء الأطفال والنساء في كل مكان.

مع لحظات الفجر غزة تحترق صواريخ أمريكية اسرائيلية ضخمة تتساقط على رؤوس الابرياء الان .. جحيم مستمر وكأنه بركان، بردا وسلاما يا الله pic.twitter.com/WIPPwTQuUi — MO (@Abu_Salah9) March 20, 2025

وثّق ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات القصف الإسرائيلي العنيف وقت الفجر. وكتب أحد المدونين واصفًا الوضع:

"مرحلة عصيبة، يستحيل فيها الجزم برأي أو اتخاذ قرار دون أن يكون محفوفًا بالمخاطر. نحن بين النار والنار، بين شلال الدم والتنازل… حيث يعني كل تراجع خطوة نحو هاوية أعمق ليعود النزيف من جديد بعد حين. بين التضحية بدماء أطفال غزة أو المغامرة بأرضها وحريتها، وكلاهما جرح لا يندمل".

عشرات الشهداء وعشرات الجرحى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي بصواريخ أمريكية منازلاً وخياماً عند وقت السحور في قطاع غزة. المجازر مستمرة.. والتخاذل مستمر.. والله حسب غزة ونعم الوكيل. pic.twitter.com/v1GIVWwU6W — رضوان الأخرس (@rdooan) March 20, 2025

وأشار إلى أن العالم بأسره يراقب المذبحة بصمت، وأن أهل غزة يخوضون معركتهم وحدهم دون أي مساعدة، غير مدركين نهاية هذه المأساة أو ما هو الصواب وسط هذا الظلام.

أكد ناشطون أن ما يحدث في غزة ليس مجرد إخلال باتفاقات التهدئة، ولكنه غدر واضح من قبل إسرائيل، التي لجأت إلى التصعيد العسكري في وقت تشهد فيه المفاوضات توترًا. ولفتوا إلى أن الاحتلال يهدف، بدعم أميركي، إلى تمزيق الاتفاق وإدامة الحصار بشكل يهيئ لتهجير كامل لسكان القطاع، جنبًا إلى جنب مع حسابات سياسية داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أولاد أختي بلا أم ولا أب أصغرهم ٧ سنوات، ٤ أيتام عادوا لبيتهم المهدم في خيمة من قماش عالخط الشرقي في الشجاعية. بعد قصف الليلة والخطر الي رجع من اول وجديد بدهمش ينزحوا! بدهم يموتوا بالخيمة أو تيجي الجرافة تجرفهم هم والخيمة مع بعض!

الله يحرقك يا اسرائيل قطعتي اوصال الناس لدرجة… — 🤦🏻‍♀️ (@59azma) March 18, 2025