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لجنة تحقيق أممية تتهم روسيا وأوكرانيا باقتراف جرائم حرب متبادلة

In this photo provided by the Ukraine's 65th Mechanised Brigade press service on Nov. 19, 2024, a Ukrainian soldier launches a drone during a training at a polygon in Zaporizhzhia region, Ukraine. (Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP)
المنظمة اتهمت الطرفين بقتلهم جنودا مصابين بالمسيرات (أسوشيتد برس)
20/3/2025

اتهمت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا الجنود الروس والأوكرانيين من طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب عبر قتلهم بالمسيرات جنودا مصابين وهم في حال لا يمكنهم الدفاع فيها عن أنفسهم.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة أمس الأربعاء، في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

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وأشار التقرير إلى أن عمليات الاختفاء القسري الواسعة والممنهجة التي ارتكبها الجنود الروس ضد السكان المدنيين في نطاق الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وذكر أن السلطات الروسية احتجزت العديد من المدنيين في جميع المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وأن من بين الضحايا أشخاصا اعتبروا تهديدا للأهداف العسكرية وموظفين حكوميين وصحفيين.

وأضاف التقرير أن الأوكرانيين الموقوفين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب السلطات الأوكرانية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد أشخاص تتهمهم بالتعاون مع السلطات الروسية.

وقالت اللجنة إنها رصدت أن طرفي النزاع المسلح استخدما الطائرات بدون طيار لقتل أو إصابة الجنود الجرحى الذين لم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، مضيفة أن "هذه جريمة حرب".

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وشدد التقرير على أهمية المساءلة بكافة أنواعها التي تسهم في استدامة عملية السلام.

المصدر : وكالة الأناضول

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