لجنة تحقيق أممية تتهم روسيا وأوكرانيا باقتراف جرائم حرب متبادلة

اتهمت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا الجنود الروس والأوكرانيين من طرفي النزاع بارتكاب جرائم حرب عبر قتلهم بالمسيرات جنودا مصابين وهم في حال لا يمكنهم الدفاع فيها عن أنفسهم.

جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة أمس الأربعاء، في إطار الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الاختفاء القسري الواسعة والممنهجة التي ارتكبها الجنود الروس ضد السكان المدنيين في نطاق الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022، تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وذكر أن السلطات الروسية احتجزت العديد من المدنيين في جميع المناطق التي سيطرت عليها في أوكرانيا، وأن من بين الضحايا أشخاصا اعتبروا تهديدا للأهداف العسكرية وموظفين حكوميين وصحفيين.

وأضاف التقرير أن الأوكرانيين الموقوفين تعرضوا للتعذيب والعنف الجنسي.

كما أشار التقرير إلى ارتكاب السلطات الأوكرانية انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان ضد أشخاص تتهمهم بالتعاون مع السلطات الروسية.

وقالت اللجنة إنها رصدت أن طرفي النزاع المسلح استخدما الطائرات بدون طيار لقتل أو إصابة الجنود الجرحى الذين لم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم، مضيفة أن "هذه جريمة حرب".

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وشدد التقرير على أهمية المساءلة بكافة أنواعها التي تسهم في استدامة عملية السلام.