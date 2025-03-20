قطر تعلن تيسيرها الإفراج عن أميركي محتجز بأفغانستان

أعلنت قطر، اليوم الخميس، أنها يسرت الإفراج عن الأميركي جورج غليزمان الذي كان محتجزا في أفغانستان، وذلك بالتزامن مع محادثات وُصفت بالأعلى مستوى بين حركة طالبان، وواشنطن منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الأميركي جورج غليزمان الذي كان محتجزا في أفغانستان وصل الدوحة وسيغادر إلى بلاده لاحقا.

وقال وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي "نقدر التعاون الذي أبدته الحكومة الأفغانية والولايات المتحدة"، وأشار إلى أن قطر تسعى دائما إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات.

وأفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، نقلا عن مصادر، بأن المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر في طريقه عائدا من كابل إلى الدوحة برفقة المواطن الأميركي جورج غليزمان المحتجز في أفغانستان.

من جهتها، توجهت الحكومة الأفغانية بالشكر لدولة قطر لدورها في تسهيل عملية الإفراج عن المواطن الأميركي.

وقالت الخارجية الأفغانية، في بيان، إن إطلاق سراح المواطن الأميركي بوساطة قطرية يأتي كبادرة حسن نية.

بدوره، أصدر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بيانا اليوم الخميس أكد فيه إطلاق سراح غليزمان.

إعلان

وقال روبيو "نعرب عن تقديرنا لدولة قطر لجهودها التي كانت حاسمة في إطلاق سراح غليزمان من أفغانستان".

وأكد أن دولة قطر أثبتت مرارا أنها "شريك موثوق ووسيط جدير بالثقة، وساعدت في تيسير مفاوضات معقدة".

ونقلت رويترز، عن مصدر مطلع، أن حركة طالبان الأفغانية أفرجت اليوم الخميس عن مواطن أميركي كان

محتجزا في أفغانستان لأكثر من عامين، وذلك عقب محادثات بين المبعوث الأميركي آدم بولر ومسؤولين من طالبان في كابل.

وأضاف المصدر أن جورج غليزمان، الذي احتُجز عام 2022 أثناء زيارته لكابل كسائح، غادر أفغانستان على متن طائرة قطرية اليوم متجها إلى قطر.

وذكر المصدر أنه من المتوقع أن يسافر غليزمان وبولر إلى الولايات المتحدة في وقت لم يحدده.

قطر تعلن عن تيسيرها الإفراج عن مواطن أمريكي في أفغانستان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/X1IEsHUA6P — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 20, 2025

اللقاء المباشر الأعلى مستوى

وجرت المحادثات اليوم الخميس في كابل خلال اللقاء المباشر الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وطالبان منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان، أن بولر التقى وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي.

وقال البيان "خلال الاجتماع، جرت مناقشات حول العلاقات الثنائية بين أفغانستان والولايات المتحدة وإطلاق سراح سجناء وتقديم الخدمات القنصلية للأفغان في الولايات المتحدة".

وأضاف البيان أن الاجتماع حضره أيضا الممثل الخاص الأميركي السابق إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وأفاد المصدر المطلع الذي نقلت عنه رويترز، بأن قطر، التي تمثل المصالح الدبلوماسية الأميركية في أفغانستان، نسقت مع بولر للتفاوض على إطلاق سراح غليزمان مع سلطات طالبان.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "بعد أسابيع من المفاوضات، حقق القطريون تقدما خلال أحدث الاجتماعات مع طالبان".

إعلان

وقال المصدر إن سلطات طالبان أفرجت عن غليزمان في "بادرة للنوايا الحسنة"، وليس في إطار اتفاق لإطلاق سراح أي معتقلين أفغان محتجزين لدى الولايات المتحدة.

وأفرجت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني عن أفغاني أدانته محكمة أميركية بتهم تهريب المخدرات والإرهاب مقابل مواطنين أميركيين محتجزين في أفغانستان.

وكان مسؤولون قطريون قد شاركوا أيضا في مفاوضات تلك الصفقة، التي بدأت في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وأدت إلى إطلاق سراح أميركيين اثنين.

ويُعتقد أن أميركيا ثالثا، يدعى محمود حبيبي، لا يزال محتجزا في أفغانستان.

وشددت سلطات طالبان مرارا على أنها ترغب بعلاقات جيدة مع كل البلدان مذ عادت إلى السلطة عام 2021.

وواجه بايدن انتقادات حادة على خلفية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021، بعد أكثر من عام على الاتفاق مع حركة طالبان الذي تم أثناء ولاية ترامب الأولى لوضع حد لتدخل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الحرب التي استمرت على مدى عقدين.