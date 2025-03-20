غوتيريش يطالب بالتحقيق في مقتل موظف أممي بغزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "صدمته وحزنه العميقين" إثر مقتل موظف في المنظمة بعد "ضربات" على مبان للأمم المتحدة في غزة نفت إسرائيل مسؤوليتها عنها، وطالب بإجراء "تحقيق كامل"، حسبما أفاد المتحدث باسمه.

وقال فرحان حق للصحفيين إن غوتيريش يشعر "بصدمة وحزن عميقين لمعرفته نبأ وفاة أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في غارة على دارين للضيافة تابعتين للأمم المتحدة في دير البلح" في وسط قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا يرفع إلى 280 على الأقل عدد موظفي المنظمة الذين قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان مصدر أممي أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق بأنّ شخصين قُتلا، ولكن المتحدث باسم غوتيريش أكد أن الأمر ليس كذلك، لافتا الى أنّ 5 موظفين آخرين في الأمم المتحدة أُصيبوا بجروح خطيرة، وأن أحدهم "في حالة حرجة للغاية".

وأكد أنّ "مواقع جميع مباني الأمم المتحدة معروف لدى جميع أطراف النزاع، وهم ملزمون بموجب القانون الدولي حمايتها وضمان حرمتها".

وبشأن ملابسات هذا الحادث، قال فرحان حق إنّ الأمم المتحدة تحاول "تحديد أسباب الانفجار" الذي وقع صباح الأربعاء. ولكن خلافا للمعلومات السابقة، لم يكن الأمر ناجما عن "ذخيرة غير منفجرة" أو لغم، بل عن مقذوف "أُطلق أو أُسقط" على المباني.

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يذكر أن الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن مقتل الموظف الأممي، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع، الذي أوقع أيضا 70 شهيدا الأربعاء، بينهم عدد من الأطفال.