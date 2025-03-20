غارات أميركية جديدة على اليمن وروبيو يتوعد باستمرار الضربات

قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيون) إن ما سمته عدوانا أميركيا جديدا استهدف مناطق عدة في اليمن، في حين توعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو باستمرار الضربات ضد الحوثيين.

وقالت وسائل الإعلام التابعة للجماعة إن الضربات الجديدة استهدفت منطقة العصايد في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمالي اليمن، ومحلج القطن في الحديدة، واستهدفت أيضا العاصمة صنعاء.

وذكرت أن الطائرات الأميركية شنت مساء أمس الأربعاء سلسلة غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والبيضاء والجوف تسببت في سقوط ضحايا وأضرار مادية في الممتلكات.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن الحملة العسكرية على الحوثيين قد تستمر أسابيع.

وردا على الضربات الأميركية أعلن الحوثيون أمس الأربعاء أنهم استهدفوا للمرة الرابعة حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أطلق الحوثيون أول أمس الثلاثاء صاروخا على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اعتراضه.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع "نفّذت القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2″، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح".

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ولاحقا، أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه إلى الملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إجلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس، حيث كان يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على أحد قوانين الميزانية العامة لعام 2025.

ويشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل -بعضها استهدف تل أبيب (وسط)- قابلتها ضربات إسرائيلية لمواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن توقف الجماعة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعيد أميركي

وبالتزامن مع الغارات الجديدة قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الضربات ضد الحوثيين ستستمر حتى يفقدوا القدرة على ما سماه "تهديد البحرية الأميركية والشحن العالمي".

واتهم الوزير إيران بمساعدة الحوثيين، وقال إن الرئيس ترامب سيحاسبها على أي دعم تقدمه لهم.

بالمقابل، قالت الخارجية الإيرانية إنها تدين "استمرار العدوان الأميركي على اليمن والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعد أمس الأربعاء بالقضاء على الحوثيين تماما.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وإن الوضع سيزداد سوءا بالنسبة لهم تدريجيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحوثيين سيخسرون في جميع الأحوال، لكنه اعتبر أن وقف إيران إمداداتها لهم سيجعلهم يخسرون بسرعة.

ودعا الرئيس الأميركي إيران إلى التوقف "فورا" عن إرسال الأسلحة للحوثيين وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم، على حد قوله.

وتحدث ترامب عن تقارير تشير إلى أن إيران لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة إلى الحوثيين رغم خفض دعمها لهم.

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وكانت الولايات المتحدة بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

وأسفرت عشرات الغارات الجوية والضربات الصاروخية عن مقتل أكثر من 50 شخصا في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وبدأت الهجمات الأميركية على اليمن بعيد إعلان الحوثيين استئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة.