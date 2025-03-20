صاروخ من اليمن يسبب إصابة 13 إسرائيليا وإجلاء نتنياهو من الكنيست

أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 13 شخصا أثناء التوجه للملاجئ عقب تفعيل صفارات الإنذار بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إجلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الكنيست إلى منطقة محمية بعد دوي صفارات الإنذار في القدس حيث كان يشارك في الجلسة العامة للكنيست التي تستعد للتصويت على أحد قوانين الميزانية العامة لعام 2025.

ترجمة قدس| لحظة هروب نتنياهو من الكنيست للملجئ بعد القصف اليمني. pic.twitter.com/EtnX5ln44Q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 20, 2025

وفي وقت سابق، قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل بعد رصد صاروخ أطلق من اليمن.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية، حسب بيان للجيش.

لكن القناة الـ12 العبرية قالت إنه خلافا لبيان الجيش الإسرائيلي تم اعتراض الصاروخ اليمني بعد اختراقه الحدود، وإن طائرة كانت قادمة من لندن وفي طريقها إلى الهبوط بمطار بن غوريون غيّرت مسارها في آخر لحظة بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

ومساء الثلاثاء، تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية بصاروخ باليستي فرط صوتي، قائلة إن العملية "حققت هدفها بنجاح".

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وتوعد الحوثيون بتوسيع دائرة الأهداف في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة.

ويشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، قابلتها ضربات إسرائيلية لمواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن توقف الجماعة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.