22 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين جراء الغارات الإسرائيلية على شمال غزة وجنوبها

قال مراسل الجزيرة إن الغارات الإسرائيلية التي شنها الاحتلال، فجر اليوم الخميس، على قطاع غزة أدت إلى سقوط 22 شهيدا بمناطق مختلفة، إضافة إلى عشرات الجرحى والمفقودين.

وواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي غاراته على مناطق مختلفة من القطاع، كما قصفت مدفعية الاحتلال عدة مواقع من بينها مدينة غزة وبيت لاهيا في شمال القطاع.

وقال مراسل الجزيرة إن 10 شهداء سقطوا في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأضاف أن عددا من المدنيين أصيب إثر قصف جوي للاحتلال على منزل في بلدة الفخاري شرقي خان يونس جنوب القطاع.

كما ذكر المراسل أن عدة مدنيين أصيبوا في قصف للاحتلال على منزل في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأضاف أن الاحتلال شن غارتين على خربة العدس شمالي مدينة رفح جنوب القطاع.

كما أفاد المراسل بإصابة عدة مدنيين في قصف للاحتلال على منزل في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقال المراسل إن قصفا مدفعيا للاحتلال استهدف المناطق الشمالية الغربية لبلدة بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة باستشهاد 70 شخصا أمس الأربعاء.

وقد حصلت الجزيرة على مقاطع فيديو حصرية توثق المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي السلاطين في بيت لاهيا إثر قصفها مجلس عزاء.

إعلان

وقال مراسل الجزيرة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط 14 شهيدا وعشرات المصابين.