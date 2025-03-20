عاجل | تحقيق لسي إن إن تضمن تحليل صور وشظايا القصف يثبت ضلوع الاحتلال في استهداف مبنى الأمم المتحدة بغزة أمس

عاجل | تحقيق سي إن إن عن خبير ذخائر سابق بالجيش الأميركي: الأضرار التي لحقت بالمبنى تظهر أنها ناتجة عن قذيفة دبابة

عاجل | تحقيق سي إن إن عن خبير ذخائر سابق بالجيش الأميركي: شظايا الأسلحة تتوافق مع قذيفة دبابة إسرائيلية طراز إم 339

عاجل | تحقيق سي إن إن عن مدير أبحاث تسلح: الشظايا من قذيفة دبابة إسرائيلية عيار 120 ملم من طراز إم 339 متعدد الأغراض

التفاصيل بعد قليل..