بدء جلسة للحكومة الإسرائيلية للتصويت على إقالة رئيس الشاباك

بدأت الحكومة الإسرائيلية جلستها مساء الخميس، للتصويت على إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية (خاصة) إن الحكومة بدأت اجتماعها للتصويت على إقالة رونين بار، دون حضوره.

وبحسب الصحيفة، تشارك في الاجتماع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وقالت هيئة البث الرسمية إنّ الجلسة تأخرت بسبب تأخر وصول عدد من الوزراء بسبب الاحتجاجات المستمرة منذ صباح اليوم (الخميس) ضد إقالة رونين بار.

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو، أنه قرر إقالة بار، لانعدام الثقة فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على أن يُعرض القرار للبحث في اجتماع حكومي.

ووجه بار رسالة إلى الوزراء قال فيها إن الادعاءات ضده لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وهي مجرد غطاء لدوافع أخرى غريبة ومرفوضة من أساسها حسب قوله.

وأضاف "قدت بشكل شخصي صفقة التبادل بموافقة من رئيس الحكومة"، مشيرا إلى أن الشاباك ينفذ السياسة التي يضعها المستوى السياسي وسيستمر في ذلك.