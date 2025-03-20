مصر وقطر تبحثان مستجدات الأوضاع بغزة ومؤتمر إعادة الإعمار

قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا أمس الأربعاء مع ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولا فيه مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

وبحسب البيان الذي تم نشره على صفحة الخارجية المصرية على موقع فيسبوك، فقد تمّ "بحث سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلا عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة".

وقد "توافق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستديم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي".

استئناف الحرب

وكانت إسرائيل أعلنت استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالأسرى، وذلك أن رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

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ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى سريان الاتفاق، نفذت إسرائيل عدوانا غير مسبوق شمل اجتياحا بريا لقطاع غزة المحاصر والمدمر.

وارتفع عدد الشهداء في خلال اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الجديد إلى 71، في شمال القطاع وجنوبه، بالإضافة إلى أعداد أخرى من المصابين والمفقودين، بينما ارتفعت أعداد الشهداء منذ بدء العدوان الجديد إلى أكثر من 700، وعدد المصابين إلى أزيد من 900.