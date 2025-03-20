القسام تقصف تل أبيب والاحتلال يبدأ عملية برية شمال القطاع

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين بغزة"، يأتي ذلك بينما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه بدأ عملية برية على محور الشاطئ من جهة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقالت القسام في بيان إن "كتائب القسام تقصف عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة "M90″ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي رصد ثلاثة مقذوفات تعبر من جنوب قطاع غزة صوب إسرائيل. وأضاف "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي قذيفة بنجاح، بينما سقطت قذيفتان في منطقة مفتوحة".

أما القناة 12 الإسرائيلية فقالت إن القبة الحديدية اعترضت صاروخين أطلقا من غزة باتجاه تل أبيب، مشيرة إلى سقوط شظايا الاعتراض الصاروخي في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

وبحسب المصدر الإسرائيلي ذاته فإن الشرطة تتعامل مع مواقع عدة سقطت فيها الشظايا جراء الاعتراض الصاروخي.

وأدى قصف القسام إلى تعطل حركة الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون الدولي، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عدة طائرات مدنية تحوم في الأجواء ولم تتلق الإذن بالهبوط.

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عملية برية

في غضون ذلك أعلن الجيش الاسرائيلي أنه بدأ عملية برية على محور الشاطئ من جهة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه هاجم بنى ما أسماها "تحتية إرهابية"، ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع، تابعة لحماس.

كانت إسرائيل أعلنت أن جيشها بدأ أمس الأربعاء عملية برية محدودة في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن هذه العملية البرية تهدف إلى توسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف البيان أن قوات الجيش سيطرت ووسّعت سيطرتها على وسط محور نتساريم الذي يقع وسط القطاع.

وذكر البيان الإسرائيلي أن قوات لواء غولاني ستتمركز في المنطقة الجنوبية، وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال سيطرت سابقا على هذه المنطقة إلى أن انسحبت منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أغلق أجزاء من شارع صلاح الدين في منطقة نتساريم.

ومن جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.

عملية عسكرية

وفي السياق، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن قوات الجيش دخلت جزئيا إلى محور نتساريم، ولكنها لا تسيطر عليه بشكل كامل حتى اللحظة.

وبالتزامن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة سيبدأ قريبا، داعيا السكان إلى ما سماها "الهجرة طوعا".

وكانت إسرائيل أعلنت استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالأسرى، وذلك أن رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى سريان الاتفاق نفذت إسرائيل عدوانا غير مسبوق شمل اجتياحا بريا لقطاع غزة المحاصر والمدمر.

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موقف حماس

في المقابل، حمّلت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغل البري وسط قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا التوغل يعد خرقا جديدا وخطيرا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقَّع.

وشددت الحركة على أن تكرار التهديدات الصهيونية على لسان وزير الحرب بتهجير الشعب الفلسطيني، يكشف عمق الأزمة التي تعيشها حكومة نتنياهو.

كما أكدت الحركة تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء الضامنين إلى تحمل مسؤولياتهم في لجم الخروق، وطالبتهم بإلزام نتنياهو بالتراجع عن الانتهاكات وتحميـــلِه مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عنها.