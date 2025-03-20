زيلينسكي يعلن قبول عرض ترامب وقف إطلاق النار مع روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، قبول عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بوقف غير مشروط لإطلاق النار وذلك إثر أول مكالمة بين الرئيسين بعد المشادة الشهيرة في البيت الأبيض.

وفي منشور عبر منصة إكس، قال الرئيس الأوكراني، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي، مضيفا أن الاتصال كان إيجابيا ومثمرا، وأعرب عن شكره لترامب جراء اجتماع وفدي البلدين في مدينة جدة السعودية.

وأكد زيلينسكي، أن اجتماع جدة ساهم بشكل كبير في مفاوضات وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن بلاده والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معًا لإنهاء الحرب بشكل دائم.

وذكر أن ترامب أطلعه على تفاصيل اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا أنهما ناقشا عدة خطوات أولية لإنهاء الحرب.

وأضاف أن إحدى الخطوات الأولى لإنهاء الحرب بالكامل قد تكون وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك قطاع الطاقة، معربا عن دعمه لهذا الإجراء واستعداد بلاده لتنفيذه.

كما لفت زيلينسكي، إلى أن ترامب اقترح وقفًا غير مشروط لإطلاق النار على الجبهة، وأن أوكرانيا وافقت على هذا العرض.

وفي وقت سابق الأربعاء، بحث ترامب في اتصال هاتفي مع زيلينسكي سبل وقف إطلاق النار مع روسيا، وقال الرئيس الأميركي "نحن نسير على الطريق الصحيح".

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وكان الرئيس ترامب قد بحث الثلاثاء مع بوتين، التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اتصال استغرق نحو ساعتين و30 دقيقة.

وعقب الاتصال، أعلن ترامب على منصة "تروث سوشيال" أنه اتفق مع بوتين، على وقف فوري لاستهداف منشآت الطاقة والبنية التحتية في كل من أوكرانيا وروسيا.

وأوضح الكرملين، أن بوتين رحب بمقترح ترامب بشأن امتناع كييف وموسكو عن استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.