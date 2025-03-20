رغم الضربات الأميركية.. الحوثيون قد يكشفون عن مزيد من الصواريخ المتطورة

يبدو أن إسرائيل ستكون على موعد مع مزيد من الصواريخ والمسيَّرات المتطورة التي قد تكشف عنها جماعة أنصار الله (الحوثيون) خلال الأيام المقبلة، كما يقول مراسل الجزيرة في صنعاء محمد العطاب.

فقد أكد العطاب -اليوم الخميس- أن الحوثيين قد يشنون مزيدا من الهجمات على إسرائيل، وأنهم قد يكشفون عن صواريخ ومسيَّرات نوعية لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

ووفقا لمراسل الجزيرة، فقد طوَّرت الجماعة اليمنية صاروخ "فلسطين2" فرط الصوتي خلال الحرب على قطاع غزة والتي استدعت وجود أسلحة يمكنها الوصول إلى قلب إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون استهداف مطار بن غوريون بصاروخ "فلسطين 2″، وهو الصاروخ الذي قالوا إنهم استهدفوا به قاعدة نيفاتيم العسكرية يوم الثلاثاء.

ويبدو أن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة على اليمن لم تحقق أهدافها -كما يقول العطاب- لأن الحوثيين ما زالوا قادرين على إطلاق هذه الصواريخ على العمق الإسرائيلي.

كما أن الجماعة -حسب مراسل الجزيرة- "تؤكد قدرتها على المناورة وتجاوز القدرات العسكرية الأميركية بالمنطقة وإفشال الهجمات التي تحاول الولايات المتحدة شنها من حاملة الطائرات هاري ترومان".

ترجمة قدس| لحظة هروب نتنياهو من الكنيست للملجئ بعد القصف اليمني. pic.twitter.com/EtnX5ln44Q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 20, 2025

صافرات الإنذار تهز إسرائيل

وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في أكثر من 200 بلدة ومدينة إسرائيلية بسبب هجوم الحوثيين على مطار بن غوريون فجر اليوم. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عملية اعتراض الصاروخ تمت بعد اختراقه الحدود الإسرائيلية وليس قبل دخوله كما يقول بيان الجيش.

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وقال مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، إن صافرات الإنذار غطت منطقة وسط إسرائيل وخصوصا تل أبيب الكبرى وضواحيها وصولا إلى هيرتسيليا ومناطق واسعة على الشريط الساحلي.

وتوقفت عملية الملاحة الجوية خلال عملية التصدي للصاروخ، واضطرت طائرة تابعة لشركة إلعال الإسرائيلية كانت قادمة من لندن إلى عدم الهبوط وتغيير مسارها، كما قالت القناة 12.

كما دخل ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، حسب كرام، الذي قال إن القادة السياسيين والعسكريين في إسرائيل متأهبون لهجمات محتملة من اليمن.

وظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو ينتقل من مقر الكنيست إلى مكان آمن خلال التعامل مع الصاروخ، وقد قال وهو في طريقه إن الحوثيين يدفعون وسيدفعون ثمن هذه الهجمات.

وتحرج هذه الهجمات حكومة نتنياهو؛ لأنها لم تتمكن من سد هذه الجبهة التي أطلقت 8 صواريخ باليستية و5 مسيرات مفخخة باتجاه إسرائيل منذ بداية العام الجاري رغم الهدنة التي استمرت نحو 50 يوما، حسب كرام.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وكذا تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر. pic.twitter.com/OtUSTYdd6B — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 20, 2025

تهديد إسرائيلي

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق الحوثيون نحو 46 صاروخا باليستيا وفرط صوتيا وما لا يقل عن 320 مسيّرة مفخخة على إسرائيل التي لا تزال تتعامل مع اليمن على أنه جبهة مفتوحة، كما قال مراسل الجزيرة.

ولفت كرام إلى أن حديث نتنياهو عن الحوثيين يدفعون وسيدفعون الثمن ربما يعني أن إسرائيل ستوجه ضربات إلى اليمن خلال الأيام المقبلة.

وخلال العام الماضي، شنت إسرائيل هجمات على عدد من البنى التحتية اليمنية ومنها ميناء الحديدة ومواقع نفطية وأخرى تابعة لشركة الكهرباء.

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وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد قال "إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وحققت هذه العملية هدفها بنجاح".

وهذا الهجوم هو الثاني الذي يشنه الحوثيون على إسرائيل منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أعلنوا استهداف قاعدة نيفاتيم العسكرية جنوب إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي بصاروخ "فلسطين2″، وقالوا إنه حقق أهدافه بنجاح.