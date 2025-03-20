بوتين يبعث رسالة للشرع ويؤكد استعداد موسكو لتطوير التعاون مع دمشق

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث رسالة إلى نظيره السوري أحمد الشرع يؤكد فيها استعداد موسكو لتطوير التعاون مع القيادة السورية.

وقال الكرملين إن بوتين أكد في رسالته للشرع دعم روسيا لجهود القيادة السورية الرامية لتحقيق الاستقرار بالبلاد في أقرب وقت ممكن.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن بوتين أكد "استعداد روسيا الدائم لتطوير التعاون العملي مع القيادة السورية في مختلف القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي بهدف تعزيز العلاقات الروسية السورية التي طالما كانت ودية".

وكان الكرملين قال في وقت سابق من هذا الشهر أن روسيا ترغب في رؤية سوريا موحدة "يسودها الوئام" لأن عدم الاستقرار فيها قد يؤثر على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وذلك في أعقاب التحركات العسكرية التي قام بها بعض من فلول النظام المخلوع في الساحل السوري.

يذكر أن الاتصال الهاتفي المذكور آنفا ليس الأول من نوعه بين بوتين والشرع، فقد بحث الزعيمان العلاقات الثنائية بين بلديهما من قبل خلال اتصال هاتفي في فبراير/شباط هو الأول بينهما في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الكرملين، يومها -في بيان- إن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الشرع، وتمنى له النجاح في مهام القيادة الجديدة بسوريا، مؤكدا أن المحادثة الهاتفية كانت "بناءة".

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ولفت الكرملين إلى أن الزعيمين بحثا أيضا التعاون بين روسيا وسوريا في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم، لافتا إلى ضرورة مواصلة مثل هذه الاتصالات لتطوير التعاون الثنائي.

وقد تعرّضت روسيا لانتقادات عدة إثر تدخلها العسكري في سوريا اعتبارا من 2015 إلى جانب حليفها الأسد، الذي أعلنت موسكو وجوده لديها بعد فراره من سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.