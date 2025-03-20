قال جيفري غدمن الرئيس التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (إم بي إن) -التي تنضوي تحتها قناة الحرة ومنصاتها الرقمية- إن الشبكة تمثل الصوت الوحيد للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإنها تصل إلى عشرات ملايين المشاهدين في المنطقة.

وفي رد على قرار الوكالة الأميركية للإعلام الدولي القاضي بإلغاء منحة تمويل الشبكة التي انطلقت في عام 2004، قال غدمن في بيان صحفي نشر على موقع الحرة إن "هناك كثيرا من الجماعات الإرهابية التي تكرهنا، مثل حماس وحزب الله والحوثيين، وكذلك الجماعات المعادية للولايات المتحدة في إيران".

وأضاف غدمن أن إيران تعزز نفوذها وتوسعه في المنطقة، وأنها زادت ميزانيتها لعمليات نشر الأخبار والمعلومات في المنطقة بنسبة 50%.

وذكر أنه في مواجهة ما وصفه بالتحديات "تقف شبكة الشرق الأوسط للإرسال في وجه محاولات نشر العداء ضد الولايات المتحدة".

وأكد غدمن أن شبكة الشرق الأوسط للإرسال هي الوحيدة التي تروي القصة الأميركية في منطقة تشهد مناخا إعلاميا يعمه العداء المطلق للولايات المتحدة، في حين أن ميزانية مؤسسته لا تتجاوز تكلفة مروحيتين من طراز "أباتشي"، حسب ما ورد في البيان.

وأوضح أن "وسائل التواصل الاجتماعي في المنطقة تحتفل اليوم باستسلام "صوت أميركا" نتيجة إنهاء تمويلنا فجأة"، مشددا على أنه "وفي هذا الوقت بالذات يجب على أميركا ألا تتخلى عن أحد مصادر قوتها".

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ووفقا لموقع الحرة، فقد وافق الكونغرس الأميركي في 14 مارس/آذار الجاري على "تمويل استمراري" لشبكة الشرق الأوسط للإرسال حتى نهاية السنة المالية 2025، وفي اليوم التالي أبلغت الوكالة الأميركية للإعلام الدولي شبكة الشرق الأوسط للإرسال وبقية الهيئات الإعلامية الممولة من الحكومة الأميركية بإنهاء اتفاقيات منحة التمويل فجأة.