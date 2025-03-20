القسام تبث مشاهد قصف تل أبيب بصواريخ "إم 90"

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الخميس مشاهد من قصف تل أبيب الكبرى برشقة صاروخية، وذلك بعد 3 أيام من استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وقالت القسام في مقطع الفيديو المنشور إن "قصف تل أبيب يأتي ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

وأظهرت المشاهد لحظة انطلاق صواريخ القسام صوب تل أبيب مع تمويه المنطقة التي أطلقت منها لأسباب أمنية.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت القسام -في بيان- إنها قصفت عمق الاحتلال، مدينة تل أبيب، برشقة صاروخية من نوع مقادمة "M90" (إم 90)، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وهذا هو الرد الأول من نوعه لكتائب القسام منذ استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت آخر مرة استهدفت فيها كتائب القسام تل أبيب بالصواريخ خلال الذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وكانت إسرائيل أعلنت استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين، وذلك بعد أن رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

إعلان

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، استشهاد 710 فلسطينيين ووقوع أكثر من 900 جريحا منذ فجر الثلاثاء الماضي، بعد استئناف إسرائيل حربها على القطاع.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى سريان الاتفاق، نفذت إسرائيل عدوانا غير مسبوق شمل اجتياحا بريا لقطاع غزة المحاصر والمدمر.