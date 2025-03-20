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الرئيس الفرنسي يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة وأوكرانيا

BERLIN, GERMANY - MARCH 18: French President Emmanuel Macron and German Chancellor Olaf Scholz (not pictured) speak to the media following talks at the Chancellery on March 18, 2025 in Berlin, Germany. The meeting is taking place ahead of an upcoming meeting of the European Council. On the agenda today are also European support for Ukraine and the anti-European stance of U.S. President Donald Trump. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
ماكرون أدان في اتصاله مع بن سلمان الغارات الإسرائيلية على غزة (غيتي)
20/3/2025

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناولت التطورات في قطاع غزة والوضع بأوكرانيا.

وأضاف ماكرون، في منشور على منصة إكس، أن الطرفين أدانا خلال الاتصال الضربات الإسرائيلية على غزة واتفقا على وجوب العودة إلى وقف إطلاق النار لاستعادة من سماهم "الرهائن" وحماية المدنيين.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أشاد بعمل السعودية مع شركائها العرب لإرساء إطار موثوق لليوم التالي للحرب في غزة، كما عبر عن أمله في فتح أفق سياسي بعد انعقاد مؤتمر حول حل الدولتين ترأسه فرنسا والسعودية.

واستأنف الجيش الإسرائيلي الأربعاء عملياته البرية في وسط قطاع غزة وجنوبه. ووفقا لمسؤولين في القطاع الصحي في غزة فقد شهد يوم الأربعاء استشهاد 70 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية.

وعن سوريا ولبنان، أشار ماكرون إلى أن فرنسا والسعودية تتقاسمان الأهداف نفسها وهي تمتّع لبنان بسيادته الكاملة وأن تكون سوريا موحدة ومستقرة ومنخرطة في انتقال شامل.

كما أشاد الرئيس الفرنسي بمبادرة ولي العهد السعودي التي أتاحت بدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.

المصدر : رويترز

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