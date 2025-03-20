الرئيس الفرنسي يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة وأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تناولت التطورات في قطاع غزة والوضع بأوكرانيا.

وأضاف ماكرون، في منشور على منصة إكس، أن الطرفين أدانا خلال الاتصال الضربات الإسرائيلية على غزة واتفقا على وجوب العودة إلى وقف إطلاق النار لاستعادة من سماهم "الرهائن" وحماية المدنيين.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه أشاد بعمل السعودية مع شركائها العرب لإرساء إطار موثوق لليوم التالي للحرب في غزة، كما عبر عن أمله في فتح أفق سياسي بعد انعقاد مؤتمر حول حل الدولتين ترأسه فرنسا والسعودية.

واستأنف الجيش الإسرائيلي الأربعاء عملياته البرية في وسط قطاع غزة وجنوبه. ووفقا لمسؤولين في القطاع الصحي في غزة فقد شهد يوم الأربعاء استشهاد 70 فلسطينيا في الغارات الإسرائيلية.

وعن سوريا ولبنان، أشار ماكرون إلى أن فرنسا والسعودية تتقاسمان الأهداف نفسها وهي تمتّع لبنان بسيادته الكاملة وأن تكون سوريا موحدة ومستقرة ومنخرطة في انتقال شامل.

كما أشاد الرئيس الفرنسي بمبادرة ولي العهد السعودي التي أتاحت بدء مفاوضات السلام في أوكرانيا.