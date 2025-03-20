جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.

وأفادت مصادر بوقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب على خلفية إطلاق الصاروخ اليمني.

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وفي مستوطنات بالضفة الغربية والقدس إثر إطلاق صاروخ باليستي من #اليمن، ومصادر للجزيرة تفيد بدوي انفجارات في مستوطنات الخليل عقب تفعيل صفارات الإنذار فيها#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/81HqWthjoQ — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 20, 2025

كما سُمع دوي انفجارات في مستوطنات الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

كما دوت صافرات الإنذار في القدس المحتلة حسب وكالة الصحافة الفرنسة.

وجاء الهجوم اليمني الجديد بعد أن بدأت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي غارات عنيفة على القطاع خلّفت مئات الشهداء، وبعد أيام من شن الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة قالت إنها تستهدف قدرات وقادة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

والثلاثاء الماضي، قصف الحوثيون بصاروخ فرط صوتي جنوب إسرائيل بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش في النقب.

إعلان

وأظهرت صور عشرات العسكريين الإسرائيليين منبطحين على الأرض في موقع الاحتفال تزامنا مع الهجوم ودوي صفارات الإنذار.