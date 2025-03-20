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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

القبة الحديدية خلال اعتراض صاروخ أطلق في وقت سابق على إسرائيل (رويترز-أرشيف)
20/3/2025-|آخر تحديث: 20/3/202509:17 م (توقيت مكة)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فقد تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله المجال الجوي لإسرائيل.

وأفادت مصادر بوقف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب على خلفية إطلاق الصاروخ اليمني.

كما سُمع دوي انفجارات في مستوطنات الخليل بالضفة الغربية المحتلة بعد تفعيل صفارات الإنذار فيها.

كما دوت صافرات الإنذار في القدس المحتلة حسب وكالة الصحافة الفرنسة.

وجاء الهجوم اليمني الجديد بعد أن بدأت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي غارات عنيفة على القطاع خلّفت مئات الشهداء، وبعد أيام من شن الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة قالت إنها تستهدف قدرات وقادة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

والثلاثاء الماضي، قصف الحوثيون بصاروخ فرط صوتي جنوب إسرائيل بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش في النقب.

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وأظهرت صور عشرات العسكريين الإسرائيليين منبطحين على الأرض في موقع الاحتفال تزامنا مع الهجوم ودوي صفارات الإنذار.

المصدر : الجزيرة

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