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البيت الأبيض: ترامب سيوقع أمرا لإغلاق وزارة التعليم

FILE PHOTO: FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., March 7, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo/File Photo
ترامب حاول إغلاق الوزارة خلال ولايته الرئاسية الأولى (رويترز)
20/3/2025

قال البيت الأبيض في وثيقة إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيوقع اليوم الخميس أمرا تنفيذيا يهدف إلى إغلاق وزارة التعليم، تنفيذا لتعهد رئيسي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية.

ويوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم ليندا مكماهون إلى "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم وإعادة سلطة التعليم إلى الولايات، مع الاستمرار في ضمان تقديم الخدمات والبرامج والمزايا التي يعتمد عليها الأميركيون بشكل فعال ومتواصل"، حسب الوثيقة.

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كما ينص الأمر التنفيذي على أن أي برامج أو أنشطة تتلقى تمويلات متبقية من وزارة التعليم يجب ألا "تدعم التنوع والإدماج أو أيديولوجية النوع الاجتماعي".

وكان ترامب قد دعا مرارًا وتكرارًا إلى إلغاء الوزارة، واصفًا إياها بأنها "عملية احتيال كبيرة"، كما اقترح إغلاقها خلال ولايته الرئاسية الأولى، لكنه لم يتلق دعما من الكونغرس لتنفيذ هذه الخطوة.

المصدر : رويترز

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