غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، دون ورود أنباء أولية عن سقوط ضحايا.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بـ4 صواريخ على المنطقة الواقعة بين بلدات جباع وزحلتي وسنيا في قضاء جزين جنوب لبنان.

وفي منطقة البقاع شرق لبنان، أفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفا منطقة الشعرة في بلدة جنتا بقضاء بعلبك.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقعا يحتوي على ما وصفها ببنية تحتية عسكرية تحت الأرض في منطقة البقاع في لبنان، كما أعلن أنه هاجم موقعا آخر في جنوب لبنان يحتوي على منصات إطلاق صواريخ بعد رصد نشاط لعناصر حزب الله.

وفي الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل وحزب الله مناوشات عبر الحدود تحولت لحرب واسعة على لبنان يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما خلّف 4115 قتيلا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل مئات الخروقات، ما خلّف 94 قتيلا و297 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

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وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 مواقع لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان، وفق رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وتزعم إسرائيل أن سبب بقائها في 5 تلال هو عدم قيام الجيش اللبناني بواجباته كاملة ضمن اتفاق وقف النار، وعدم قدرته على ضبط الأمن على طول "الخط الأزرق".