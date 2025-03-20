أكسيوس: محادثات إسرائيلية أميركية عن نووي إيران الأسبوع المقبل

أفاد موقع أكسيوس اليوم الخميس -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين ومسؤول أميركي- بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستعقدان محادثات إستراتيجية بشأن البرنامج النووي الإيراني في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وذكر الموقع أن الوفد الإسرائيلي سيضم وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

وكان الموقع الأميركي ذكر أمس الأربعاء -نقلا عن مصادر لم يسمها- أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح إيران مهلة شهرين من أجل اتفاق نووي جديد.

جاء ذلك في تفاصيل جديدة كشفها الموقع حول رسالة ترامب إلى المرشد الإيراني علي خامنئي. ووصفت المصادر رسالة ترامب بـ"القوية"، وأوضحت أن ترامب حذر إيران من العواقب في حال رفضها التفاوض على عقد اتفاق نووي جديد.

وأفادت المصادر بأن البيت الأبيض قدم إحاطة حول الرسالة قبل إرسالها إلى دول مثل إسرائيل والسعودية والإمارات.

وفي السابع من مارس/آذار الجاري، كشف ترامب أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، قائلا "كتبت لهم رسالة قلت فيها، آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريا سيكون شيئا مروعا".

وفي الثامن من مارس/آذار، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي رفضه الدعوات الأميركية الجديدة للتفاوض مع بلاده، مشيرا إلى أن هدف واشنطن هو "التآمر وفرض مطالبها".

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لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال اليوم الخميس إن بلاده ستدرس "الفرص" كما ستدرس التهديدات الواردة في رسالة ترامب.

وأضاف عراقجي أن طهران ما زالت تقيم الرسالة وتفكر في الرد، مشيرا إلى أن "رسالة ترامب هي عبارة عن تهديد، لكنها تزعم أن بها فرصا. انتبهنا جيدا لكل النقاط التي حملتها الرسالة وسنبحث التهديدات والفرص أيضا في ردنا.. هناك فرصة وراء كل وعيد".

وقال عراقجي إن طهران سترد على رسالة ترامب في الأيام المقبلة عبر القنوات المناسبة وترفض إجراء أي مفاوضات مباشرة ما دامت واشنطن تتعامل "بالضغط والتهديد والعقوبات".

وانسحب ترامب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين طهران وقوى كبرى خلال ولايته الرئاسية الأولى وأعاد فرض العقوبات على إيران.

وتتهم قوى غربية إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية بتخصيبها اليورانيوم لنسبة نقاء تصل إلى 60% بما يتخطى ما يقولون إنه نسبة مبررة في برنامج نووي مدني.

وتقول طهران إن تطوير برنامجها النووي يتم لأغراض سلمية، وإنها تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي.