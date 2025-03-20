أبو عبيدة: ندعو أحرار أمتنا للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى

وجه أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التحية لمن وصفهم "بإخوان الصدق في اليمن" على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة رغم الضريبة الباهظة.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر تليغرام "اليوم تقاطعت صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد أن غزة ليست وحدها وأن خلفها رجالا لن يسلموها لأعدائها المتغطرسين".

ودعا الناطق باسم القسام "أحرار أمتنا للانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى واستكمال الدعم والإسناد لغزة لكسر شوكة العدو الصهيوني المجرم وإجباره على وقف عدوانه".

وأعلنت القسام في وقت سابق اليوم الخميس أنها قصفت مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين بغزة".

وقالت القسام في بيان إن "كتائب القسام تقصف عمق الاحتلال مدينة تل أبيب برشقة صاروخية من نوع مقادمة "M90″ ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

صاروخ من اليمن

كما أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع "تنفيذ القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وحققت هذه العملية هدفها بنجاح".

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وأضاف أن "تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم"، وقال "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية، وفي إسناد إخواننا في غزة، حتى وقف العدوان، ورفع الحصار".

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية، حسب بيان للجيش.

لكن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت خلافا لبيان الجيش إنه تم اعتراض الصاروخ اليمني بعد اختراقه الحدود، وإن طائرة كانت قادمة من لندن وفي طريقها إلى الهبوط بمطار بن غوريون غيّرت مسارها في آخر لحظة بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب.

ويشن الحوثيون من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب (وسط)، قابلتها ضربات إسرائيلية لمواقع قالت إنها عسكرية للجماعة اليمنية، قبل أن توقف الجماعة هجماتها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وتستأنفها بعد تجدد العدوان على القطاع.