واشنطن: زيلينسكي كان عدائيا ووقحا وصفقة المعادن ليست مطروحة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان "عدائيا ووقحا" خلال لقائه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولم يكن في حالة ذهنية للتفاوض.

وأضافت في تصريحات لفوكس نيوز أن ترامب يريد السلام، وما فعله هو الوقوف من أجل أميركا، معتبرة أن الشعب الأميركي سئم من دفع الفاتورة بعد 3 سنوات من تمويل حرب أوكرانيا.

وعن تفاصيل اللقاء الذي تم أمام عدسات وسائل الإعلام الأميركية والعالمية الجمعة الماضي، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن زيلينسكي بدأ الشجار مع جيه دي فانس نائب الرئيس، وقاطع ترامب مرارا وتكرارا، وأضافت أن الرئيس الأوكراني جاء للبيت الأبيض بعقلية لا تريد التفاوض على السلام.

وحصلت مشادة كلامية حادة بين ترامب وزيلينسكي أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض الجمعة، مع اتهام الرئيس الأوكراني بعدم احترام الولايات المتحدة وعدم الامتنان لجهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو.

وألغي بنتيجة ذلك توقيع اتفاق بشأن استثمار واشنطن للمعادن الأوكرانية، حيث أعلن وزير الخزانة الأميركي اليوم الأحد أن صفقة المعادن مع أوكرانيا ليست مطروحة على الطاولة في الوقت الحاضر.

"ترامب يتحالف مع الطغاة"

في المقابل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي قوله، إن ترامب "يتحالف مع الطغاة لأن ذلك يسهل عليه حكم البلاد بقلة من اللصوص"، معتبرا أن ما يحدث الآن "مخز تماما والبيت الأبيض أصبح ذراعا للكرملين".

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وقال ميرفي إن مواقف ترامب وفريقه تتسق مع مواقف روسيا، مستنكرا تصرف ترامب وفريقه كما لو أن أوكرانيا هي التي بدأت الحرب مع روسيا.

ويعقد نحو 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا قمة حاسمة في لندن اليوم الأحد للبحث في مسألة الضمانات الأمنية الجديدة في أوروبا إزاء المخاوف من تخلي واشنطن عنها، والتي ارتفع منسوبها بعد مشادة ترامب وزيلينسكي.

ويشارك في هذه القمة خصوصا كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لايين وأنطونيو كوستا.

ويأتي ذلك قبل قمة أوروبية استثنائية حول أوكرانيا مقررة في 6 مارس/آذار في بروكسل.