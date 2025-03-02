مصر: مفاوضات المرحلة الثانية ستكون صعبة وخطة إعمار غزة جاهزة

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى البدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة صعبة، وذلك وسط مخاوف من انهيار الاتفاق بعد أن أوقفت إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، قال عبد العاطي إنه يجب البدء فورا في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى انتهت بنجاح على الرغم من بعض الصعوبات.

وأضاف أن بلاده وقطر ومن وصفهم بالأصدقاء في الإدارة الأميركية تمكنوا من التغلب على هذه الصعوبات.

وعن المرحلة المقبلة، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "علينا الآن أن نتحرك في التفاوض حول المرحلة الثانية.. ستكون صعبة بطبيعة الحال لكن إذا توافرت حسن النية، والإرادة السياسية، فبالتأكيد من الممكن الاتفاق حول المرحلة الثانية والعمل على تنفيذها، وصولا إلى المرحلة الثالثة.. انتهاء إلى استدامة وقف إطلاق النار".

وشدد على ضرورة التطبيق "إلى "التطبيق الأمين والكامل" لاتفاق وقف إطلاق النار من كل طرف من الأطراف المعنية.

وحث عبد العاطي الاتحاد الأوروبي على ممارسة المزيد من الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

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وندد الوزير المصري بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول المساعدات إلى غزة، وقال إن استخدام المساعدات سلاحا للعقاب الجماعي والتجويع في القطاع أمر غير مقبول وغير مسموح به.

من جهة أخرى، قال وزير الخارجية المصري إن خطة إعادة إعمار غزة اكتملت وسيتم عرضها على القمة العربية الطارئة التي تعقد بعد غد الثلاثاء في القاهرة للموافقة عليها.

وأوضح عبد العاطي أنه يجب إقرار القمة للخطة أولا قبل عرضها على أي طرف أجنبي.

وأشار إلى أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيجتمعون في السعودية بعد القمة العربية الطارئة.