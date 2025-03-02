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عاجل | ماركو روبيو: إدارة ترامب ستستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل
2/3/2025
ماركو روبيو:
- إدارة ترمب ستستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل
- إعلان تسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل يتزامن مع إلغاء ترمب شروط إدارة بايدن
- وافقنا منذ تولي إدارة ترمب السلطة على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار
رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن توقيع إعلان لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار
المصدر : الجزيرة