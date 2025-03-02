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عاجل | ماركو روبيو: إدارة ترامب ستستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل

2/3/2025

ماركو روبيو:

  • إدارة ترمب ستستمر في استخدام كل الأدوات المتاحة للوفاء بالتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل
  • إعلان تسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل يتزامن مع إلغاء ترمب شروط إدارة بايدن
  • وافقنا منذ تولي إدارة ترمب السلطة على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة 12 مليار دولار

رويترز: وزير الخارجية الأميركي يعلن توقيع إعلان لتسريع تسليم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار

المصدر : الجزيرة

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