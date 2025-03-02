الأمن السوري ينتشر في جرمانا وهيئة درزية ترفع الغطاء عن المسلحين

قال مدير أمن محافظة ريف دمشق المقدم حسان طحان اليوم الأحد إن القوات الأمنية انتشرت في مدينة جرمانا، وستعمل على إنهاء حالة الفوضى والحواجز غير الشرعية بالمنطقة.

وأضاف طحان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) إن انتشار قوات الأمن في جرمانا -التي توصف بأنها ذات أغلبية درزية- جاء بعد رفض المتورطين بحادثة قتل عنصر أمني وإصابة آخرين تسليم أنفسهم.

وتابع أن الأجهزة الأمنية ستعمل على إلقاء القبض على المتورطين بحادثة القتل وتقديمهم للقضاء العادل.

وقال المسؤول الأمني السوري إن المسلحين في جرمانا الخارجون عن سلطة الدولة رفضوا جميع الوساطات.

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق اليوم بأن الهدوء بدأ يعود تدريجيا إلى جرمانا بعد ساعات شهدت توترا أمنيا بين قوات محلية تطلق على نفسها اسم "درع جرمانا" العسكري وإدارة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية إثر خلاف شخصي تسبب في مقتل عنصر أمن تابع للوزارة.

رفع الغطاء

في المقابل، قالت "الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في مدينة جرمانا" -في بيان- إنها "قررت رفع الغطاء عن جميع المسيئين والخارجين عن القانون والعمل على إعادة تفعيل مركز ناحية جرمانا وبأسرع وقت وبكفاءات قادرة على إدارة الواقع بحكمة واقتدار".

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وبحسب بيان الهيئة الروحية، فإن جرمانا وعبر تاريخها لم تكن يوما إلا جزءا من غوطة دمشق، ولن يكون لها عمق آخر يوما ما غير العمق الدمشقي السوري.

وأفاد مراسل الجزيرة أمس بأن وفدا من السويداء وصل إلى مدينة جرمانا لاحتواء التوتر.

وشجار وقع بين شابين من جرمانا نقل على إثره أحدهما إلى أحد مستشفيات دمشق بعد إصابته في يده، لكن الأحداث تطورت هناك بعد خلاف بين مرافقي الشاب وقوات الأمن، مما أدى إلى استنفار المرافقين لأهالي جرمانا والقوة العسكرية داخلها وحدوث اشتباكات مع الأمن العام التابع للحكومة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أفاد أن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش بحماية سكان جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق.