رئيس أركان إسرائيل الجديد يعتزم الإطاحة بعدد من قادة الجيش

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير سيزيح عددا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع تبديل رئيس الأركان.

وفي بداية فبراير/شباط الماضي، أعلن مكتب نتنياهو أنه جرى تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي الذي استقال في 21 يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية الفشل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأقرّ هاليفي وقائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، بفشل الجيش في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس .

وعقب إعلان استقالته، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيبدأ مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الأركان المقبل، إذ كان اللواء إيال زامير المرشح الأبرز لنيل المنصب.

وأعطت التقديرات الأفضلية لزامير، نظرا لكونه يشغل المدير العام لوزارة الدفاع، ولم يكن في الجيش وقت فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

إعلان

وشغل زامير منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش من عام 2018 حتى عام 2021، وفقا لموقع الجيش على الإنترنت.

كما ترأس قبل ذلك القيادة الجنوبية المسؤولة عن العمليات العسكرية والدفاع بما في ذلك حدود غزة. وشغل في وقت سابق منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.