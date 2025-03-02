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رئيس أركان إسرائيل الجديد يعتزم الإطاحة بعدد من قادة الجيش

Then head of the southern command, Israeli army major general Eyal Zamir, is pictured near the Israel-Gaza border in the southern kibbutz of Nahal Oz on April 20, 2018. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu on February 1, 2025, appointed Zamir as the country's new army chief after the top commander resigned the previous month, taking responsibility for failing to stop the Palestinian militant attack on October 7, 2023. (Photo by Thomas COEX / AFP)
زامير شغل المدير العام لوزارة الدفاع ولم يكن في الجيش وقت فشل السابع من أكتوبر 2023 (الفرنسية)
2/3/2025

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان الجديد إيال زامير سيزيح عددا من قادة الجيش الذين ارتبطت أسماؤهم بإخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت القناة أن من بين القادة المتوقع إزاحتهم قادة سلاح الجو والجبهة الداخلية والعمليات والاستخبارات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيكون هناك تغيير في طبيعة القتال مع تبديل رئيس الأركان.

وفي بداية فبراير/ شباط الماضي، أعلن مكتب نتنياهو أنه جرى تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي الذي استقال يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي على خلفية الفشل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأقرّ هاليفي وقائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، بفشل الجيش في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس .

وعقب إعلان استقالته، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيبدأ مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الأركان المقبل، إذ كان اللواء إيال زامير المرشح الأبرز لنيل المنصب.

وأعطت التقديرات الأفضلية لزامير، نظرا لكونه يشغل المدير العام لوزارة الدفاع، ولم يكن في الجيش وقت فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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وشغل زامير منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش من عام 2018 حتى عام 2021، وفقا لموقع الجيش على الإنترنت.

كما ترأس قبل ذلك القيادة الجنوبية المسؤولة عن العمليات العسكرية والدفاع بما في ذلك حدود غزة. وشغل في وقت سابق منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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