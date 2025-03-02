بريطانيا تستقبل زيلينسكي بحفاوة و"قرض ضخم"

وقعت بريطانيا مع أوكرانيا أمس اتفاقا لإقراضها 2.2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) لدعم دفاعات كييف العسكرية، وسط "ترحاب حار" لقيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي في لندن بعد لقاء "ساخن جدا" جمعه بنظيره الأميركي في البيت الأبيض الجمعة.

ووقع وزيرا مالية البلدين ريتشيل ريفز وسيرغي مارشينكو اتفاق القرض في مراسم افتراضية أثناء لقاء رئيس الوزراء كير ستارمر بالرئيس فولوديمير زيلينسكي في لندن. ومن المقرر سداد القرض من فوائض الأصول السيادية الروسية المجمدة.

وتجمّع عشرات الأشخاص خارج مقر رئاسة الوزراء البريطاني (داونينغ ستريت) لاستقبال موكب الرئيس الأوكراني لدى وصوله، كما رحب ستارمر ترحيبا حارا بزيلينسكي، وقال له "أنت مرحب بك جدا جدا هنا في داونينغ ستريت".

وأضاف في مستهل اللقاء "آمل أن تكون قد سمعت؛ الشعب البريطاني خرج ليظهر لك مدى دعمه لك، ومدى دعمه لأوكرانيا"، مؤكدا "التصميم المطلق" لبلاده على دعم كييف في حربها ضد موسكو، كما أكد زيلينسكي أنه "سعيد بهذا الشريك الإستراتيجي".

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني مساء الجمعة بتقديم "دعم ثابت" للرئيس الأوكراني، بعد المشادة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض وتهديده "بالتخلي" عن أوكرانيا إذا تتوصّل إلى سلام مع روسيا.

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ورغم ذلك "الشجار"، أكد الرئيس الأوكراني على منصة "إكس" أنه "من الحيوي بالنسبة لنا أن نحظى بدعم الرئيس ترامب"، مضيفا أن "دعم أميركا كان حيويا في مساعدتنا على البقاء"، كما جدد استعداد كييف "للتوقيع على اتفاق المعادن، وستكون الخطوة الأولى نحو ضمانات أمنية".

وأحدث ترامب صدمة كبرى لدى حلفائه الأوروبيين عندما تحادث مع الرئيس الروسي سعيا للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، وأثار قلقهم بالتحول المفاجئ في سياساته وسعيه للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتفاقمت هذه المخاوف الجمعة إثر المشادة التي حدثت في البيت الأبيض، من انهيار السياسة التي قامت على تقديم دعم غربي هائل لكييف تقوده الولايات المتحدة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.