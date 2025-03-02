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الفاتيكان: حالة البابا فرانشيسكو مستقرة

FILES-VATICAN-RELIGION-POPE-HEALTH (FILES) Pope Francis greets the crowd from the main balcony of St. Peter's basilica after the Urbi et Orbi message and blessing to the city and the world as part of Christmas celebrations, at St Peter's square in the Vatican on December 25, 2024. Pope Francis' conditions are showing a "slight improvement", the Vatican said on February 24, 2025, as the critically-ill 88-year-old pontiff with double pneumonia spent his 11th day in hospital. "The critical clinical conditions of the Holy Father demonstrate a slight improvement. Even today there were no episodes of asthmatic respiratory attacks; some laboratory tests have improved," said the Vatican in its evening bulletin on the 88-year-old's health. (Photo by Tiziana FABI / AFP) DATE 24/02/2025 SIZE x Country VAT SOURCE AFP/TIZIANA FABI
البابا نشر رسالة عبر فيها عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه من أنحاء العالم (الفرنسية)
2/3/2025

أعلن الفاتيكان، صباح الأحد، أن البابا فرانشيسكو أمضى ليلة "هادئة" واستمر في الراحة بعد تعرضه لنوبة ضيق تنفس حادة يوم الجمعة. وأكدت النشرات الصحية الصادرة عن الفاتيكان أن الحالة السريرية للبابا البالغ من العمر 88 عاما لا تزال "مستقرة"، على الرغم من أن التشخيص الطبي لا يزال "حذرا".

ووفقا للنشرة الصحية الصادرة مساء السبت، لم تظهر على البابا أي علامات حمى أو ارتفاع في عدد خلايا الدم البيضاء، مما يشير إلى تحسن في حالته.

وأكد الفاتيكان أن البابا "متيقظ ومتنبه"، ويستمر في تناول الطعام بنفسه، بالإضافة إلى مشاركته النشطة في جلسات العلاج الطبيعي.

ودخل البابا فرنشيسكو إلى مستشفى "غيميلي" في روما في 14 فبراير/شباط الماضي بعد تشخيص إصابته بالتهاب رئوي ثنائي. ومنذ ذلك الحين، خضع لعلاج مكثف يشمل التنفس الصناعي غير الجراحي والعلاج بالأكسجين عالي التدفق، بالإضافة إلى جلسات علاج طبيعي لتحسين وظائفه التنفسية.

وللمرة الثالثة على التوالي، سيغيب البابا فرنشيسكو عن صلاة التبشير الملائكي الأسبوعية، وهي مناسبة دينية مهمة يشارك فيها عادةً مع المؤمنين المسحيين. وبدلا من ذلك، تم نشر رسالة موجهة من البابا إلى المؤمنين، عبر فيها عن امتنانه للدعم والصلوات التي يتلقاها من حول العالم.

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وقال البابا في رسالته "أشعر بكل مودتكم وقربكم، وكأنني محمول ومدعوم من قبل شعب الله كله". وأضاف: "في هذه اللحظات بالتحديد، نتعلم أن نثق بالرب أكثر، وأشكره على إعطائي الفرصة لأشارك بجسدي وروحي حالة الكثير من المرضى والمتألمين".

كما أشاد بالطاقم الطبي في مستشفى "غيميلي" على العناية الفائقة التي يقدمونها له، معبرا عن امتنانه العميق لجهودهم.

وتلقى البابا فرنشيسكو، الذي يقود الكنيسة الكاثوليكية منذ عام 2013، رسائل دعم وصلوات من ملايين المؤمنين حول العالم بالشفاء السريع، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يلعبه في تعزيز السلام والحوار بين الأديان.

المصدر : وكالات

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