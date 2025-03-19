نيجيريا تفرض الطوارئ بولاية ريفرز بعد تفجير أنابيب نفط

أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو حالة الطوارئ في ولاية ريفرز المنتجة للنفط وأوقف حاكمها ونائبه وجميع النواب الممثلين عنها، وعيّن ضابطا متقاعد قائمًا بأعمال رئيس الولاية لمدة 6 أشهر.

وقال تينوبو -في كلمة بثها التلفزيون أمس الثلاثاء- إنه تلقى تقارير أمنية خلال اليومين الماضيين عن "وقائع تخريب مثيرة للقلق لخطوط أنابيب على يد مسلحين، دون أن يتخذ حاكم المنطقة أي إجراء للحد منها".

وأضاف "مع كل تلك الوقائع والكثير غيرها، لن يقف أي رئيس‭ ‬يتحلى بالمسؤولية مكتوف الأيدي ويسمح باستمرار ذلك الوضع الخطير دون اتخاذ الإجراءات الإصلاحية المنصوص عليها في الدستور للتعامل مع الوضع في المنطقة".

وكانت الشرطة قد ذكرت -في وقت سابق- أنها تحقق في انفجار وقع في ريفرز وأدى لحريق بخط أنابيب ترانس نيجر الذي ينقل النفط الخام من حقول النفط البرية إلى محطة بوني للتصدير.

وتعد ريفرز، الواقعة في منطقة دلتا النيجر، مصدرا رئيسيا للنفط الخام، وقد فجر مسلحون خطوط الأنابيب في السابق مما أعاق الإنتاج والصادرات.

وتشهد هذه الولاية أزمة سياسية بين فصائل معارضة، كما هدد نوابها بعزل الحاكم ونائبه.