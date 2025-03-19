مكتب نتنياهو ينفي اتهامات المعارضة بتلقي أموال من قطر

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأنباء التي تتحدث عن تحويل أموال من قطر عارية من الصحة.

وقال مكتب نتنياهو -في بيان- إن قسم التحقيقات بالشرطة أوضح للمستشارة القانونية أنه لا يفهم المخالفة التي يحقق فيها بشأن قطر.

وأضاف أن الخبر "الكاذب" الجديد محاولة بائسة لاختراع تبرير لا أساس له لمخالفة غير موجودة.

وأكد مكتب رئيس الحكومة أنه لم يرتب دفعات لأي شخص، وأن كل دفعة في مكتب حكومي تتم وفقا للقانون.

من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن مشتبها بهما أوقفا للتحقيق معهما في تطور لافت بهذه القضية.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال في تغريدة على منصة "إكس" إن أنصار نتنياهو يعترفون بالفعل بأن قطر دفعت أموالا لأشخاص بمكتب رئيس الوزراء .

وأضاف لبيد أن كل ما تبقى الآن هو التحقق مما يعرفه نتنياهو.

وتأتي اتهامات المعارضة لنتنياهو في وقت يخضع فيه لمحاكمة بتهم فساد، كما تأتي في ظل تفاقم الصراع بين الطرفين إثر قرار رئيس الوزراء إقالة رئيس جهاز الشاباك واستئناف الهجمات على غزة.