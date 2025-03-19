مظاهرات حول العالم تندد بالعدوان الإسرائيلي وأردنيون يطالبون بوقف التطبيع

عمت مظاهرات الغضب الرافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عددا من الدول حول العالم، منددة بجريمة الإبادة الجماعية التي استأنفتها إسرائيل بحق أهالي غزة والموقف الأميركي منها، في ذات الوقت طالب المتظاهرون في العاصمة الأردنية عمان بوقف التطبيع مع إسرائيل احتجاجا على استئناف العدوان.

وشهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم مظاهرة حاشدة ندد المتظاهرون خلالها بالموقف الأميركي الداعم لإسرائيل كما دانوا المواقف الرسمية العربية من القضية الفلسطينية ومن العدوان على غزة.

ودعا المتظاهرون إلى وقف التطبيع مع إسرائيل، وإلى إسناد المقاومة الفلسطينية، وحيوا صمود الفلسطينيين على أرضهم في القطاع رغم القصف والتجويع والحصار.

الولايات المتحدة

وفي العاصمة الأميركية واشنطن تظاهر العشرات أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وندد المتظاهرون باستئناف العدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين، ورفعوا أعلام فلسطين، وشعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.

كما شهدت مدينة نيويورك مظاهرة للتنديد بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار واستئناف قصفها على قطاع غزة.

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وطالب المتظاهرون، الذين تجمعوا في ميدان "تايمز سكوير" ثم جابوا شوارع المدينة، بوقف الحرب على غزة، وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

كما طالبوا بوقف الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة. وتزامنت المظاهرة مع وجود عدد محدود من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل الذين دعوا إلى الإفراج عن الأسرى، وسط مشادات كلامية بين الطرفين.

وفي مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا وقف حوالي ٢٠٠ متظاهر مؤيد للفلسطينيين أمام محكمة "ديانا إي. مورفي" الأميركية خلال ساعة الذروة احتجاجا على استشهاد فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي.

وحظيت هذه المظاهرة، التي أُعلن عنها قبل أربع ساعات فقط، باهتمام كبير نظرا لوقوعها خلال ساعات ذروة حركة المرور في المدينة.

تركيا

وفي تركيا شهدت مدينتا، أنقرة وإسطنبول، ومدن تركية أخرى، مظاهرات تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة.

واتهم المتظاهرون إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، من خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لمحاسبتها على تلك الجرائم.

ودعت منظمات تركية، بينها جمعية "شبيبة الأناضول" و "منظمة الإغاثة الإنسانية" و "تحالف المؤسسات التركية لأجل القدس"، إلى تنظيم مظاهرات داعمة لقطاع غزة في مختلف المدن التركية، واستمرار المقاطعة ضد إسرائيل ومنتجات الشركات الداعمة لها.

باكستان

وفي مدينة كراتشي الباكستانية العاصمة الاقتصادية للبلاد احتشد أنصار حزب الجماعة الإسلامية في مسيرة تضامنية مع فلسطين ملوحين بالأعلام الفلسطينية

وطالب المشاركون في المسيرة بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة.

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس ندد متظاهرون في ساحة الجمهورية بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، واستئنافها الهجمات على قطاع غزة.

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ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب على غزة، والإنهاء الفوري لحصار القطاع، ووقف الإبادة الإسرائيلية في غزة، ومحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال، ومقاطعة إسرائيل.

هولندا

وفي هولندا احتشد المتظاهرون تظاهرون في العصمة أمستردام حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة مطالبة بالوقف الفوري للعدوان.

النرويج

وفي العاصمة النرويجية أوسلو تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر سفارة إسرائيل في أوسلو، للتنديد باستئناف الحرب على غزة.

وطالب المتظاهرون بإغلاق السفارة الإسرائيلية في النرويج، ووصفوا إسرائيل بالدولة الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء الأطفال في غزة.

تشيلي

وفي تشيلي احتشد المتظاهرون أمام السفارة الأميريكية في العاصمة سانتياغو، منددين بالعدوان الإسرائيلي والدعم الأميركي للعدوان.في وقت وأدانت الحكومة التشيلية الهجوم الإسرائيلي على السكان المدنيين في غزة.

إسبانيا

وفي العاصمة الإسبانية مدريد شارك المئات في احتجاج دعت إليه "جمعية مدريد الموحدة للتضامن مع فلسطين" ضد استئناف العمليات الإسرائيلية في غزة،

وتجمع المتظاهرون في ساحة كاياو رافعين الأعلام الفلسطينية ومطالبين بوقف فوري للعدوان الذي راح ضحيته المئات.