مجزرة إسرائيلية في بيت لاهيا بعد قصف بيت عزاء وقت الإفطار

استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب 32 آخرون -مساء اليوم الأربعاء- جراء غارة إسرائيلية استهدفت بيت عزاء في حي السلاطين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل "الجزيرة مباشر" إن القصف الإسرائيلي تزامن مع وقت إفطار الفلسطينيين الذين كانوا في بيت عزاء أحد الشهداء.

ووثقت كاميرا الجزيرة صورا مروعة من المكان المستهدف، في حين أكد شهود عيان -كانوا على مقربة من الحدث- أن الاستهداف كان مباشرا ومباغتا لكبار السن وأطفال صغار.

كذلك، بثت "الجزيرة مباشر" صورا لانتشال جثامين 4 شهداء من الأطفال والنساء إثر قصف استهدف منزلا في بيت حانون شمالا.

#شاهد| من مكان المجزرة الدّامية التي ارتكبها الاحتلال عقب استهدافه بيت عزاء محيط مفترق حي السلاطين في مدينة بيت لاهيا ، والذي أسفر ارتقاء 14 شهيدًا وعدد كبير من الإصابات pic.twitter.com/76A71t1I1x — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2025

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا المجازر التي ترتكبها إسرائيل منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 436 شهيدا و678 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن "عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 49 ألفا و547، في حين بلغ عدد المصابين 112 ألفا و719".

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وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حربها وشنت غارات جوية مكثفة شملت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور، لتعلن نهاية اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي.