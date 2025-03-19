فقدان 40 مهاجرا وانتشال 6 جثث في مأساة جديدة بالمتوسط

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن فقدان 40 مهاجرا وانتشال 6 جثث بعد غرق قارب مطاطي في البحر المتوسط قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

ووفق كيارا كاردوليتي ممثلة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فقد انطلق القارب الاثنين من السواحل التونسية وعلى متنه 56 شخصا من ساحل العاج ومالي وغامبيا والكاميرون.

وأضافت: "بعد إبحاره عدة ساعات، بدأ الهواء ينفد من القارب وبدأت المياه تدخل إليه. تم العثور على 6 جثث. هناك 40 مفقودا".

وأنقذت السلطات الإيطالية 10 أشخاص، هم 6 رجال و4 نساء، بحسب وسائل إعلام إيطالية. وذكر الناجون أن البحر الهائج تسبب في سقوط بعض المفقودين، بينما فشلت محاولات إنقاذ الآخرين.

وفي سياق متصل، وصلت مجموعة أخرى مكونة من 40 مهاجرا، انطلقت من صفاقس في تونس على متن قارب معدني، إلى شواطئ لامبيدوسا. كما أشارت تقارير إلى وصول 213 مهاجرا إضافيا في 5 مجموعات إلى الجزيرة، وهذا رفع أعداد المحتجزين في مركز الاستقبال إلى 230.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، وصل نحو 8743 مهاجرا إلى البلاد منذ بداية العام، وهو عدد يفوق بقليل أعداد الوافدين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتأتي هذه الحادثة لتذكّر العالم بخطورة رحلات الهجرة عبر المتوسط والمآسي المستمرة للأشخاص الساعين للهجرة إلى أوروبا.