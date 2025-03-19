غارات أميركية جديدة على مواقع يمنية

شنت الطائرات الأميركية غارات جديدة على مواقع باليمن شملت محافظتي صعدة وحجة حسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.

وقالت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين إن "عدوانا أميركيا استهدف منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة"، بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود بتعرض صعدة لـ"3 ضربات".

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، فإن صعدة تعد المعقل الرئيسي لجماعة الحوثي، وترتبط بحدود برية مع السعودية.

كما ذكرت قناة المسيرة أن الغارات الأميركية طالت أيضا منطقة بحيص في مديرية ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

صاروخ يمني

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الثلاثاء أنه قام بتفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن".

بدورهم، أعلن الحوثيون استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بصاروخ باليستي فرط صوتي، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، -في بيان متلفز- "نفذنا عملية استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في فلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وحققت هذه العملية هدفها بنجاح".

كما توعد بتوسيع دائرة الأهداف في إسرائيل خلال الساعات والأيام المقبلة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة.

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من جهته، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي إن إسرائيل تعتمد على الشراكة الأميركية في إقدامها على "الإجرام الفظيع والتجويع والإبادة الجماعية" في غزة.

وأفاد الحوثي -في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة- بأن "العدو الإسرائيلي ومعه الأميركي ناكثان ومجرمان ولا يفيان بما عليهما من التزامات، وهذا درس كبير لمن يراهنون على الاتفاقات معهما".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أعلن، السبت الماضي، أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد الحوثيين في اليمن، وهي أولى الضربات على هذا البلد منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية إنها تواصل عملياتها ضد الحوثيين، فيما أعلنت الجماعة استهداف حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.