أخبار

عاجل | سانا عن قائد عسكري سوري: اتفاق على انسحاب الجيشين السوري واللبناني من قرية حوش السيد علي وضمان عودة المدنيين

19/3/2025-|آخر تحديث: 19/3/202508:33 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

إعلان