ترامب يتوعد الحوثيين وغارات أميركية جديدة على اليمن

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بالقضاء على الحوثيين تماما، بينما شنت المقاتلات الأميركية غارات جديدة على مناطق بينها صنعاء وصعدة.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وإن الوضع سيزداد سوءا بالنسبة لهم تدريجيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحوثيين سيخسرون في جميع الأحوال، لكنه اعتبر أن وقف إيران إمداداتها لهم سيجعلهم يخسرون بسرعة.

ودعا الرئيس الأميركي إيران إلى التوقف "على الفور" عن إرسال الأسلحة للحوثيين وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم، على حد قوله.

وتحدث ترامب عن تقارير تشير إلى أن إيران لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة للجماعة رغم خفض دعمها لهم.

وكانت الولايات المتحدة بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف لاستعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

وأسفرت عشرات الغارات الجوية والضربات الصاروخية عن مقتل أكثر من 50 شخصا في صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى.

غارات جديدة

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض العاصمة صنعاء مساء اليوم لما وصفته بعدوان أميركي.

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وقال المصدر نفسه إن غارات أميركية أخرى استهدفت محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

كما قالت وسائل الإعلام الحوثية إن الطيران الأميركي شن غارات على مديرية السوادية في محافظة البيضاء.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن الحملة العسكرية على الحوثيين قد تستمر أسابيع.

وردا على الضربات الأميركية، أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأميركية "ترومان" في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما أطلق الحوثيون أمس صاروخا على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اعتراضه.

وبدأت الهجمات الأميركية على اليمن بعيد إعلان الحوثيين استئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة.