إسرائيل تقصف مواقع سورية والسعودية تدين

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية أن طائرات إسرائيلية أغارت الثلاثاء على مواقع في محافظة حمص الواقعة وسط سوريا، حيث تم قصف تحصينات للجيش بقريتي شنشار ​​وشمسين جنوبي مدينة حمص.

وحسب رويترز، فلم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد تعليقات على غارات الثلاثاء، لكنه أعلن سابقا عن تنفيذ هجمات مماثلة قال إنها استهدفت مقرات عسكرية ومواقع بها أسلحة وعتاد.

وتقول الوكالة إن إسرائيل تنفذ غارات جوية مكثفة على قواعد عسكرية سورية منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، كما أنها نقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا.

وأدت غارة استهدفت محيط محافظة درعا يوم الاثنين إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة 19 آخرين.

وقد عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها لهذا القصف مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي.

دعوة للمحاسبة

وعبر بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانة "محاولات إسرائيل زعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة".

وأكدت الخارجية السعودية على "ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا ومنع اتساع رقعة الصراع".

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كما دعت إلى "تفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات"، مجددة تضامنها مع سوريا حكومة وشعبا، وفق البيان ذاته.

وحسب وكالة الأناضول، فإن إسرائيل التي تحتل معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، استغلت الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث احتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974.

كذلك، شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، مدمرة مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.