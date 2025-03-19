إسرائيل تبدأ عملية برية بغزة وتعيد السيطرة على محور نتساريم

أعلنت إسرائيل أن جيشها بدأ اليوم الأربعاء عملية برية محدودة في قطاع غزة، وقد استشهد وجرح المزيد من الفلسطينيين بغارات جديدة لجيش الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن هذه العملية البرية تهدف لتوسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف البيان أن قوات الجيش سيطرت ووسّعت سيطرتها على وسط محور نتساريم الذي يقع وسط القطاع.

وذكر البيان الإسرائيلي أن قوات لواء غولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وسائل إعلام إسرائيلية إن الجيش أغلق أجزاء من شارع صلاح الدين في منطقة نتساريم.

وفي السياق، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الجيش دخلت جزئيا إلى محور نتساريم ولا تسيطر عليه بشكل كامل حتى اللحظة.

وبالتزامن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته ستبدأ قريبا عملية إخلاء السكان من مناطق في قطاع غزة.

ومن جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان أمس.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء بلدة بيت حانون في الشمال، وبلدتي وخزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة في خان يونس جنوبي القطاع.

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ويأتي الإعلان الإسرائيلي عن بدء عملية برية محدودة بعد أن استأنفت إسرائيل عدوانها على غزة فجر الثلاثاء مما أسفر عن استشهاد أكثر من 450 فلسطينيا.

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 15 مواطنا منذ فجر اليوم.

وكانت إسرائيل أعلنت استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالأسرى.